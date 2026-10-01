Bramborové slupky v krbu rozpustí saze i kreozot. Komín se vyčistí sám a na střechu nemusíte ani vylézt

Čištění komínů je podle webu
LifeHacker nezbytné pro každou domácnost, která používá krb nebo kamna na dřevo. V komíně se totiž časem hromadí saze a kreozot (vedlejší produkt spalování dřeva), což může vést ke špatnému větrání, neefektivnímu vytápění a dokonce k riziku požáru nebo otravy oxidem uhelnatým. Kouzlo bramborových slupek
Může to znít trochu jako nesmyslná pohádka, ale použití bramborových slupek k čištění komína je ve skutečnosti léty prověřený trik, který je překvapivě účinný (i když se to v době moderních technologií může zdát trochu zvláštní, to nepopíráme).
Zdroj fotografie: Depositphotos I když představa, že byste měli lézt na střechu s komínovými štětkami kartáči, může být skličující, nezoufejte. Jde to i jinak. Proč právě bramborové slupky?
Je to jednoduché. Když spálíte bramborové slupky, škrob uvolněný ze slupek funguje jako přírodní změkčovač sazí. Při interakci škrobu s kreozotem a sazemi na stěnách komína dochází k uvolnění usazenin, které poté postupně odnese průvan. Co budete potřebovat:
Kbelík plný čerstvých bramborových slupek. Horký oheň hořící v krbu nebo v kamnech na dřevo.
Je důležité začít s dobře hořícím ohněm. Bramborové slupky nejsou samy o sobě dobrým palivem, takže byste je měli přidat do již zapáleného ohně.
Do ohně vhazujte 2-3 vrstvy slupek najednou. Uvolněný škrob bude stoupat s kouřem a začne působit na stěny komína. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, pokračujte v přidávání bramborových slupek 3 až 4 dny po sobě. Měli byste si rychle všimnout rozdílu, protože saze se začnou uvolňovat a čistit. Zdroj fotografie: Judgefloro / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication Slupky z brambor jsou skvělým přírodním hnojivem pro vaši okrasnou nebo zeleninovou zahradu. A skvěle vyčistí i komín. Měsíční údržba, která pomáhá
Tuto metodu opakujte každý měsíc, abyste zabránili výraznému hromadění sazí a kreozotu (to může být opravdu nebezpečné, jak píše web
WikiHow). I když zcela nenahradí profesionální čištění komína, je to účinný způsob, jak udržet čistotu mezi povinnými revizemi. A navíc je to skvělý způsob, jak recyklovat bramborové slupky! A využít můžete i ty česnekové, hodí se jako skvělé hnojivo pro pokojovky, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři