Bramborové placičky bez mouky – jednoduché, rychlé a tak dobré, že klasické bramboráky už nikdo nechce

Bramborové placky bez mouky představují geniální kulinářský nápad, který si okamžitě zamiluje celá rodina. Tento všestranný pokrm v sobě spojuje jemný základ z vařených brambor, roztavený sýr, voňavé koření a osvěžující jarní cibulku. Výsledkem jsou zlatavé bochánky s neuvěřitelně křupavou kůrkou a sametově měkkým vnitřkem, které se skvěle hodí jako samostatný oběd, teplá večeře i originální pohoštění pro návštěvu.
Příprava bramborových placek bez použití pšeničné mouky staví na prověřených principech venkovské kuchyně,
kde se přirozený škrob z brambor využíval k zahušťování a pojování těst odjakživa. Místo těžké moučné složky drží placky pohromadě kombinace čistého škrobu, vajíčka a nastrouhaného sýra. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je obalení vytvarovaných placek v jemné krupici a orestování jarní cibulky na másle spolu se sušeným česnekem a muškátovým oříškem ještě před zapracováním do bramborové hmoty. Tento krok rozvine hluboké kořeněné aroma, zatímco krupicový obal vytvoří na povrchu dokonale křupavou krustičku, která nevsákne zbytečně moc tuku.
Největší předností těchto bezmoučných placek je jejich báječná variabilita, rychlá příprava a zaručený úspěch u dospělých i dětí, které milují křupavé bramborové pochoutky.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastních zásob v lednici. Klasický tvrdý sýr lze nahradit výraznější pálivou goudu, aromatičtějším čedarem nebo strouhanou mozzarellou pro ještě výraznější sýrové efekty. Do bramborového základu můžete přimíchat jemně nasekanou uzeninu, křupavou opečenou slaninu nebo čerstvé bylinky, jako je pažitka, hladkolistá petrželka či kopr. Jako skvělý doprovod se hodí osvěžující dip ze zakysané smetany s česnekem, pikantní domácká tatarka nebo čerstvý zeleninový salát.
Oloupané brambory nakrájejte na větší kusy, které vařte v osolené vodě 15–20 minut. Jakmile změknou, sceďte je a přendejte do větší mísy, kde je rozšťouchejte a nechte vychladnout.
V pánvi s rozpuštěným máslem smažte nakrájenou jarní cibulku 1–2 minuty. Během smažení ji ochuťte solí, pepřem, muškátovým oříškem a sušeným česnekem i cibulí.
Směs smíchejte s brambory, do kterých zapracujte také vejce, nastrouhaný sýr a škrob. Po promíchání směs rozdělte na 10 částí, z kterých vytvořte placky.
Placky obalte krupicí a smažte je v pánvi s rozpáleným olejem 3–4 minuty z každé strany.
Tip: Usmažené placky odkládejte na ubrousek, který z nich vysaje přebytečný tuk.
Bramborové placky bez mouky můžete ihned po usmažení servírovat.
Poznámka: Placky se hodí jako příloha k masu, ale skvěle poslouží i jako pohoštění s dipem ze zakysané smetany a bylinek.
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Zdroj receptu: Luda Easy Cook
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato