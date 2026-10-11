Bramborové knedlíky s masovou náplní – legenda české kuchyně. Vyzkoušela jsem spoustu receptů, ale tento nemá konkurenci

Když se v kuchyni vaří brambory a na pánvi se začne opékat cibulka, je hned jasné, že se bude podávat něco pořádného. U bramborových knedlíků s masovou náplní se právě tyhle dvě vůně potkají na talíři. Měkké bramborové těsto ukrývá šťavnaté ochucené maso a nahoře ho doplní zlatavá cibulka. Je to jídlo, které se hodí na běžný oběd i na nedělní stůl, když máte chuť uvařit něco poctivého.
U bramborových knedlíků dělají největší rozdíl samotné brambory. Moučné odrůdy mají více škrobu, takže těsto dobře drží a knedlíky zůstávají po uvaření měkké, místo aby byly tuhé nebo se rozpadaly. Škrob je důležitý i proto, že spojuje brambory s moukou a pomáhá vytvořit těsto, které se dá naplnit a uzavřít. Pokud si nejste jistí, zda mají brambory škrobu dost, můžete je rozkrojit a potřít obě poloviny o sebe. Bělavá lepkavá vrstva mezi nimi je dobrým znamením.
Na receptu je příjemné také to, že si můžete poradit s tím, co máte doma. Náplň připravíte z čerstvého mletého masa, ale stejně dobře poslouží vařené maso, které zbylo z vývaru. To stačí nasekat nebo umlít a přidat trochu vývaru, aby zůstalo šťavnaté. Knedlíky tak mohou být dobrým způsobem, jak zužitkovat maso, které by jinak zůstalo v lednici.
A měnit nemusíte jen druh masa. Kuřecí nebo krůtí náplň můžete doplnit česnekem a petrželkou, k hovězímu se hodí uzená paprika. Pokud máte doma houby, zkuste do náplně přidat na másle opečené žampiony nebo lesní houby. Kysané zelí nebo najemno nastrouhané nakládané okurky zase přinesou příjemnou kyselost, která dobře vyváží chuť masa i bramborového těsta.
Brambory oloupejte, nakrájejte na větší kusy a uvařte v osolené vodě doměkka. Poté je slijte, nechte krátce odpařit a prolisujte nebo rozšťouchejte. Brambory nechte úplně vychladnout, protože z teplých brambor by bylo těsto příliš měkké.
Rohlík nakrájejte na menší kousky a zalijte mlékem. Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno. Na pánvi rozehřejte trochu másla nebo oleje, cibuli nechte zesklovatět a přidejte česnek a mleté maso. Ochuťte majoránkou, solí a pepřem a za občasného promíchání maso několik minut opékejte, dokud nebude hotové.
Masovou směs nechte vychladnout. Z rohlíku vytlačte přebytečné mléko, rozdrobte ho a vmíchejte do masa. Náplň by měla být vláčná, ale dostatečně pevná, aby se z ní dala vytvořit menší porce.
K vychladlým bramborám přidejte mouku, bramborový škrob, vejce a sůl. Rychle vypracujte měkké těsto, které se dá tvarovat. Pokud se příliš lepí, přidejte trochu bramborového škrobu, ale s množstvím to nepřehánějte, aby knedlíky nezůstaly tuhé.
Těsto rozdělte na menší části a každou rukou zploštěte. Doprostřed dejte porci masové náplně, těsto kolem ní dobře uzavřete a vytvarujte kulatý knedlík. Stejným způsobem připravte všechny knedlíky.
Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Knedlíky vkládejte do vroucí vody po částech, aby měly dostatek prostoru, a vařte je při mírném varu přibližně 3–4 minuty od chvíle, kdy vyplavou na hladinu. Poté je vyjměte děrovanou naběračkou a nechte krátce okapat.
Cibuli nakrájejte na tenká kolečka nebo půlkolečka a na másle ji pomalu opečte dozlatova. Hotové knedlíky rozdělte na talíře a přelijte zlatavou cibulkou. Podle chuti můžete přidat také opečenou slaninu nebo škvarky.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová