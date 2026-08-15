Bramborové knedlíky, které miluje celá rodina – v mžiku hotové a s karamelovou ostrouhankou chutnají naprosto fantastickyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bramborové knedlíky, které miluje celá rodina – v mžiku hotové a s karamelovou ostrouhankou chutnají naprosto fantasticky
Jemná čokoládová pěna z kvalitní hořké čokolády se doslova rozplývá na jazyku. Hodí se jako elegantní...
Stačí rozkrojit první kousek a pod křupavou mandlovou pusinkou se objeví šťavnatá švestková vrstva. Tenhle...
Zvenku vypadá nenápadně, ale po prvním řezu se objeví šťavnaté ovoce, lehká sněhová vrstva a křehká máslová...
Co stojí za tím, že obyčejné bramborové noky získají díky muškátovému oříšku mnohem zajímavější chuť?...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Vařené hovězí zadní s bramborami a domácí tatarkou: Tradiční český oběd z jednoduchých surovin
- Máte cuket nad hlavu? Zamrazte je, v zimě zásoby oceníte!
- Citronová babeta jako sladká vzpomínka: Vrací se retro moučník, který byl kdysi hvězdou domácího pečení
- Nejhorší pivo z českých supermarketů. Češi ho kupují každý týden a vůbec neví, co je s ním špatně