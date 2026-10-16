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Bramboráky nemusí plavat v oleji. Rozhoduje i to, co uděláte s nastrouhanými bramborami

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Křupavé na povrchu, měkké uvnitř a výrazně ochucené česnekem. Tak by měl vypadat dobře připravený bramborák. Jenže místo zlatavých placek někdy na talíři skončí mastné a těžké těsto. Příčina přitom nemusí být ve smažení. O výsledku často rozhoduje už to, jak naložíme s nastrouhanými bramborami.
Bramboráky nemusí plavat v oleji. Rozhoduje i to, co uděláte s nastrouhanými bramborami

Bramboráky nemusí plavat v oleji. Rozhoduje i to, co uděláte s nastrouhanými bramborami

Zdroj: Redakce
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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