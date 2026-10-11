Bramboráčky s houbovou omáčkou – voňavý podzimní oběd, který je hotový raz dva a chutná naprosto fantasticky

Po návratu z podzimní procházky člověk často dostane chuť na jídlo, které opravdu zahřeje. Ne na lehký salát ani rychlou svačinu, ale na něco, co zavoní už z kuchyně a při prvním soustu příjemně zakřupe. Právě tehdy přijdou na řadu křupavé bramboráky s houbovou omáčkou. Zlatavé placky mají na okrajích výrazně křupavou kůrku, uvnitř zůstávají měkké a vláčné a jejich chuť krásně doplňuje sametová omáčka s vůní hub, česneku a másla.
Kouzlo tohoto jídla spočívá v kontrastu. Brambory dodají bramborákům plnost a přirozenou zemitou chuť, zatímco cibule zvýrazní jejich vůni a pomůže vytvořit křupavý povrch. Houbová omáčka je naopak jemná a krémová, ale díky opečeným houbám má dostatečně výrazný základ, aby vedle bramboráků nezanikla. Máslo podpoří jejich chuť a smetana omáčku zjemní, takže vznikne kombinace, ve které se křupavost a sametová konzistence příjemně střídají.
Praktická je i možnost připravit si jednotlivé části s předstihem. Bramborovou směs je nejlepší smažit až těsně před podáváním, aby si placky zachovaly svou křupavost, zatímco houbovou omáčku můžete připravit o něco dříve a před servírováním ji jen šetrně prohřát. Pokud vaříte pro více lidí, smažte bramboráky po menších dávkách a hotové je odkládejte do tepla. Na talíři pak stačí přidat několik lžic horké omáčky a podávat ihned.
Recept nabízí prostor i pro několik změn podle sezony a toho, co máte právě doma. Lesní houby můžete nahradit žampiony nebo směsí dostupných hub, případně použít sušené houby, které předem namočíte a přidáte i s trochou jejich voňavého výluhu. Do omáčky se hodí také špetka tymiánu, který dobře podtrhne zemitou chuť hub. Pokud chcete výraznější bramboráky, můžete část cibule nechat lehce zezlátnout, případně přidat špetku majoránky, která k bramborám přirozeně patří.
Brambory a jednu cibuli oloupejte a nastrouhejte najemno. Nastrouhané brambory přendejte do jemného sítka a důkladně z nich vymačkejte přebytečnou tekutinu. Tekutinu nechte chvíli odstát, potom opatrně slijte vodu a škrob usazený na dně vraťte k bramborám.
K bramborové směsi přidejte vejce, hladkou mouku, sůl a černý pepř. Vše dobře promíchejte, aby vzniklo hustší těsto, které bude držet pohromadě. Pokud by směs byla příliš řídká, můžete přidat ještě trochu mouky, ale nepřehánějte to, aby bramboráky neztratily svou vláčnost.
Na větší pánvi rozehřejte olej a nechte ho dobře rozpálit. Z bramborové směsi odebírejte menší porce, na pánvi je rozetřete do tenkých placek a smažte z obou stran dozlatova a dokřupava. Hotové bramboráky odkládejte na papírovou utěrku, aby se odsál přebytečný tuk.
Mezitím očistěte houby a nakrájejte je na menší kousky. Druhou cibuli a česnek nasekejte najemno. V čisté pánvi rozehřejte máslo, přidejte cibuli s česnekem a několik minut je opékejte, dokud cibule nezměkne a nezačne zlátnout.
Přidejte nakrájené houby a za občasného promíchání je restujte přibližně 8 minut. Houby nejprve pustí vlastní šťávu, která se postupně odpaří, a poté se začnou krásně opékat. Právě v této fázi získá omáčka výraznější houbovou chuť.
K opečeným houbám přilijte zeleninový vývar a nechte ho přibližně 5 minut mírně vařit. Potom přilijte smetanu, dochuťte solí a pepřem a na mírném ohni vařte ještě několik minut, dokud omáčka lehce nezhoustne. Neměla by být příliš hustá, aby se dala příjemně přelévat přes bramboráky.
Petrželku nasekejte najemno a vmíchejte ji do hotové houbové omáčky. Ochutnejte ji a podle potřeby ještě upravte solí a pepřem. Omáčku už zbytečně dlouho nevařte, aby si zachovala jemnou smetanovou konzistenci a svěží vůni petrželky.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová