Seriál Harry Potter před vánoční premiérou Kamene mudrců zveřejnil první delší klip, který zachycuje Harryho první návštěvu Velké síně a slavnostní hostinu po jeho příjezdu do Bradavic a přidělení do nebelvírské koleje. Řada prvků včetně studenějšího vizuálu fanoušky rozděluje, ale materiál současně přináší i věci, které filmy nepokryly: věrnější detaily z knih a pohled přesahující Harryho perspektivu. Vášnivé spekulace o panice HBO a brzkém konci desetiletého projektu zatím rozhodně nemají oporu v ověřených zprávách.
HBO
v sobotu 14. listopadu při udílení Kids' Choice Awards poprvé ukázalo delší, zhruba devadesátisekundovou scénu ze seriálu Harry Potter a Kámen mudrců
: úvodní hostinu v Bradavicích po zařazení nových studentů. Zveřejnění posléze promoval hlavně David Ellison, šéf Skydance a tedy už i odkoupené společnosti Warner Bros., jenž klip druhý den sdílel na síti X. Reakce přišly okamžitě a jsou – mírně řečeno – rozporuplné. Část diváků, zřejmě neskonale věrná původní filmové sérii z let 2001 až 2011, kritizuje studený, vybledlý vzhled, který neobstává ve srovnání s prvním filmem Chrise Columbuse
s Danielem Radcliffem
. Jiní zase oceňují obsazení včetně Dominica McLaughlina
v hlavní roli, jehož entuziasmus ve chvíli, kdy na stole zří své první pořádné jídlo v životě, považují za věrohodný.
Zajímavější než barvy je však to, co klip vypovídá o způsobu, jakým tvůrci seriálu Mark Mylod a Francesca Gardiner (Boj o moc) zacházejí s předlohou. Například jídlo se na stoly po Brumbálově lusknutí dostává zdánlivě zespodu, což odpovídá knižním Bradavicím, kde ho do síně posílají domácí skřítci z níže položených kuchyní. Filmy takové detaily kvůli stopáži zjednodušily. Seriál, který dle dostupných zdrojů obětuje první knize osm více než hodinových epizod, má na široký kouzelnický svět víc času. Právě s tím se HBO ohání jako s hlavní záminkou, proč knihy vůbec převyprávět znovu, po pouhých patnácti letech.
Ještě výrazněji se to projevuje v nové scéně, kterou v knihách ani ve filmu nenajdeme. Brumbál (John Lithgow) a profesorka McGonagallová (Janet McTeer) si během hostiny potichu povídají o Harryho zařazení do Nebelvíru a o tom, jak moc se podobá svému otci. Je to drobnost, která naznačuje, že seriál chce vyprávět víc než jen Harryho příběh. Část fanoušků takový přístup vítá, protože filmy podobné postranní scény vypouštěly a každý školní rok víceméně redukovaly na další dobrodružný quest vyvoleného Voldemortova protivníka.
Kolem seriálu se přitom točí i spory, které k nostalgii a konstruktivní debatě úplně nepatří. Lidé začali vedle obsazení Paapy Essiedu do role Severuse Snapea kritizovat už i ansámbl postranních charakterů u hodovního stolu včetně Ronova bratra Percyho, což svědčí o tom, že tyto nové Bradavice, nasvícené zatím lampičkami namísto létajících svíček, to zkrátka budou mít těžké podobně jako Prsteny moci ze světa Pána prstenů. Online nepřátelství, do jisté míry jistě pochopitelné, vyvolává spekulace, že desetiletý plán vezme po prvních útocích rychle za své. Důvěryhodné zdroje to ale nepotvrzují. HBO neoznámilo, že by přehodnocovalo své záměry adaptovat všech sedm knih v sedmi dlouhých televizních sériích, o některých obavách v Paramountu píšou jen blogy s odkazem na anonymní zdroje a samy je označují za nepotvrzené.
Březnový trailer přitom podle HBO dosáhl rekordních 277 milionů organických zhlédnutí za 48 hodin. Výhrady k vybledlým barvám se v srpnu objevily i v reklamním sestřihu HBO s teplejšími záběry a kameraman Adriano Goldman mluvil o tom, že na natáčení se školou povinnými dětmi má šibeniční každodenní termíny. „Čím rychleji točíte, tím znatelněji ovlivňujete kvalitu,“ uvedl dle Variety muž podepsaný pod vizuálem Andora či Koruny. Stanice ale oficiální vyjádření nevydala a ještě zbývá čas na doladění. Měli bychom však mít jasnou představu o tom, jak bude vypadat nový Brumbál („Jo, úplně praštěnej,“ tvrdí Ron na ředitelovu adresu Harrymu), interakce dvou nejlepších nebelvírských kámošů a také drobné zásahy do posvátného kánonu mezi knihami a jejich původní adaptací. Budete 25. prosince u toho, abyste vše zhodnotili s rozvahou?
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Zdroje: HBO, Variety, Deadline