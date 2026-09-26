Brad Pitt se vrací v roli, která mu vynesla jediného Oscara. První trailer nadchl i jeho neuvěřitelným vzhledemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brad Pitt se vrací v roli, která mu vynesla jediného Oscara. První trailer nadchl i jeho neuvěřitelným vzhledem
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Nominace na prestižní ceny, hvězdné obsazení a zajímavý námět. Start na Netflixu měl pomalejší, ale své...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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