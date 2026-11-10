Božský šípkový sirup na zimu jen ze 4 surovin – babiččin recept, na který nedám dopustit. Teď je ideální čas na sbírání

Podzimní procházky měly kdysi u našich babiček často ještě jeden účel. Kromě hub se domů nosily také šípky, které na keřích zářily červenou barvou. Stačilo vzít košík, vyrazit k lesu nebo na mez a nasbírat zralé plody na domácí šípkový sirup s citronem. Ten potom stával ve spíži vedle marmelád a kompotů a v zimě přišel vhod hlavně do horkého čaje. Možná si také pamatujete na lahve s tmavě červeným sirupem, které babička vytahovala, když venku začalo mrznout.
Se sběrem šípků se dříve často čekalo na první mrazíky. Nízké teploty totiž narušují strukturu plodů, které potom měknou a mohou působit sladší. Na přípravu sirupu ale nemusíte čekat, až šípky přemrznou. Nejvhodnější bývají během září a října, podle počasí i později. Vybírejte sytě červené, pevné a zdravé plody bez známek plísně nebo poškození. Přezrálé a scvrklé šípky raději nechte na keři. Důležité je také místo sběru. Keřům podél frekventovaných silnic se vyhněte a vydejte se raději na čisté místo dál od dopravy.
Šípky jsou známé především obsahem vitaminu C, ale najdeme v nich také karotenoidy a další rostlinné látky. Jejich množství závisí na zralosti plodů i způsobu zpracování. Při delším vaření se část vitaminu C ztrácí, proto není dobré považovat hotový sirup za stejně hodnotný zdroj vitaminů jako čerstvé šípky. Přesto mají tyto drobné plody v domácí kuchyni své místo. Jejich osobitá, mírně nakyslá chuť se výborně doplňuje s citronem a cukrem.
Kdo někdy šípky zpracovával, dobře ví, že nejvíce času nezabere samotné vaření, ale příprava plodů. Je potřeba odstranit stopky a zbytky květů, šípky omýt a narušit jejich slupku, aby se chuť lépe uvolnila do vody. Uvnitř se navíc skrývají drobná semínka obklopená jemnými chloupky, které mohou dráždit pokožku i sliznice. Proto je důležité uvařenou směs opravdu pečlivě přecedit přes husté plátýnko, případně filtraci zopakovat. Právě tento krok rozhoduje o tom, zda bude výsledný sirup příjemně hladký.
Nasbírané šípky pečlivě přeberte a vyřaďte všechny poškozené, nahnilé nebo plesnivé plody. Důkladně je omyjte pod tekoucí vodou, odstraňte stopky a zaschlé zbytky květů. Potom je ostrým nožem překrojte nebo lehce rozdrťte, aby se při vaření lépe uvolnila jejich chuť.
Připravené šípky vložte do většího hrnce a zalijte 1000 ml vody. Přiveďte k mírnému varu a vařte přibližně 20–30 minut, dokud plody nezměknou. Během vaření směs občas promíchejte a podle potřeby snižte teplotu.
Uvařené šípky nechte krátce zchladnout a nejprve je přeceďte přes jemné síto. Získanou tekutinu následně přefiltrujte přes několik vrstev čistého hustého plátýnka, aby v ní nezůstaly drobné chloupky z vnitřku plodů. Pokud si všimnete jemných částeček nebo usazenin, filtraci ještě jednou zopakujte.
Přecezenou šťávu nalijte zpět do čistého hrnce a přidejte 700–900 g cukru podle požadované sladkosti. Přilijte čerstvě vymačkanou citronovou šťávu a směs za stálého míchání pomalu zahřívejte, dokud se cukr úplně nerozpustí. Chcete-li hustší sirup, nechte jej ještě přibližně 5–10 minut velmi mírně povařit.
Hotový sirup nalijte pomocí čistého trychtýře do připravených, důkladně umytých a sterilizovaných skleněných lahví. Lahve ihned uzavřete čistými víčky a nechte vychladnout. Po vychladnutí je označte datem přípravy a uložte do lednice.
Sirup podle chuti nařeďte vodou nebo jej přidejte do vlažného čaje. Výborně se hodí také do domácích limonád, bílého jogurtu nebo jako sladká ovocná přísada k dezertům.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová