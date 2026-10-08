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Božský lávový dortík, který v restauraci stojí majlant – doma udělám 4 kusy za pár korun. A ta čokoládová náplň je úplně neodolatelná

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Teplý čokoládový dortík s tekutým středem a studenou zmrzlinou nabízí krásný kontrast teplot i konzistencí. Jednoduchý dezert působí na talíři efektně.
Božský lávový dortík, který v restauraci stojí majlant – doma udělám 4 kusy za pár korun. A ta čokoládová náplň je úplně neodolatelná

Božský lávový dortík, který v restauraci stojí majlant – doma udělám 4 kusy za pár korun. A ta čokoládová náplň je úplně neodolatelná

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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