Božský hruškový koláč s křupavou drobenkou – podzimní dezert jako od profíka. Snadný recept, žádné válení těsta ani složitá příprava

Na podzim bývají zahrady plné zralých hrušek a jejich sladká vůně láká také v obchodech, kde právě vrcholí jejich sezona. Možná i vy přemýšlíte, jak toto oblíbené ovoce zpracovat, aby z něj nebyl pokaždé jen kompot nebo obyčejný koláč. Co takhle spojit šťavnaté hrušky s čokoládou a nadýchaným kynutým těstem? Během pečení se kuchyní rozline příjemná vůně a na povrchu se vytvoří zlatavá máslová drobenka. Výsledkem je domácí moučník, který se skvěle hodí k odpolední kávě i na víkendové posezení s rodinou.
Hrušky patří mezi typické podzimní ovoce a jejich obliba není náhodná. Jsou přirozeně sladké, šťavnaté a obsahují vlákninu, která podporuje správné trávení. Najdeme v nich také vitamin C a rostlinné antioxidanty, přičemž část z nich se nachází ve slupce. Pokud jsou plody zdravé a dobře omyté, vyplatí se je proto neloupat. V kuchyni mají opravdu široké využití. Kromě koláčů, buchet a závinů se hodí do kompotů, marmelád i ovocných salátů. Výborně si rozumějí také se sýry, ořechy, skořicí a čokoládou. Právě poslední spojení je v tomto receptu obzvlášť povedené. Sladkost hrušek příjemně doplňuje kakaové těsto a čokoláda jim dodává hlubší, lehce nahořklý chuťový tón.
Při výběru ovoce sáhněte po zralých, ale stále pevných hruškách, které si při pečení lépe udrží tvar a nepustí příliš mnoho šťávy. Pokud máte rádi výraznější chuť, můžete část mléčné čokolády nahradit hořkou nebo do drobenky přidat hrst nasekaných vlašských ořechů. Koláč podávejte po vychladnutí, případně ještě lehce vlažný, kdy nejlépe vynikne vůně čokolády a ovoce. Skvěle chutná samotný, ale při slavnostnější příležitosti ho můžete doplnit kopečkem vanilkové zmrzliny nebo trochou ušlehané smetany. Zůstane tak příjemně domácím moučníkem, který využije podzimní úrodu hrušek a zpříjemní i obyčejné odpoledne.
Mléko mírně zahřejte, aby bylo vlažné, nikoli horké. Do menší misky rozdrobte čerstvé droždí, přidejte lžíci cukru, 2 lžíce mouky odebrané z odváženého množství a přibližně 100 ml vlažného mléka. Vše promíchejte a nechte na teplém místě 10–15 minut vzejít kvásek.
Hořkou čokoládu nasekejte na menší kousky a rozpusťte ji ve vodní lázni nebo opatrně v mikrovlnné troubě. Nechte ji mírně zchladnout, aby při přidání do těsta nebyla horká. Mléčnou čokoládu nasekejte na drobné kousky a odložte stranou.
Tip: Rozpuštěná čokoláda musí být stále tekutá, ale pouze vlažná. Příliš horká by mohla poškodit droždí a zhoršit kynutí těsta.
Do větší mísy prosejte hladkou mouku s kakaem. Přisypte zbývající cukr a vanilkový cukr a suché suroviny promíchejte. Uprostřed vytvořte důlek, do kterého později přidáte tekuté ingredience.
K moučné směsi přidejte vzešlý kvásek, vejce, zbývající mléko, rozpuštěné a zchladlé máslo a hořkou čokoládu. Vypracujte hladké, pružné a mírně lepivé kynuté těsto. Nakonec do něj krátce zapracujte nasekanou mléčnou čokoládu, mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto na teplém místě kynout přibližně 90 minut, dokud výrazně nezvětší svůj objem.
Během kynutí připravte hrušky. Ovoce omyjte, oloupejte, rozkrojte a odstraňte jádřince. Podle velikosti je nakrájejte na tenčí plátky nebo větší kostičky. Použijte pevnější, zralé hrušky, které si při pečení lépe zachovají tvar.
Připravte drobenku. Do mísy nasypte hladkou mouku, cukr a špetku soli. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kostky a konečky prstů všechny suroviny zpracujte na sypkou směs s nepravidelnými hrudkami. Hotovou drobenku odložte do lednice, aby máslo zůstalo pevné.
Dortovou formu o průměru 26–27 cm vyložte na dně pečicím papírem a boky lehce vymažte máslem. Vykynuté těsto přendejte do formy a rovnoměrně ho rozprostřete po celé ploše. Protože je čokoládové kynuté těsto mírně lepivé, pomozte si lehce naolejovanou lžící nebo rukou.
Na povrch těsta rozložte nakrájené hrušky a lehce je zatlačte do těsta. Celý povrch rovnoměrně posypte připravenou drobenkou. Koláč nechte ještě přibližně 20 minut odpočívat, aby těsto před pečením znovu mírně nakynulo.
Troubu předehřejte na 180 °C při horním a dolním ohřevu. Koláč vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 40–50 minut, dokud těsto nevyběhne a drobenka nezezlátne. Propečení zkontrolujte špejlí zapíchnutou do části těsta bez ovoce. Po upečení nechte koláč ve formě vychladnout.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová