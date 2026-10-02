Božský dýňový chlebíček s rozinkami – podzimní dezert jako z časopisu. Vše smíchám, naliju do formy a zbytek udělá trouba

Podzimní pečení má jednu velkou výhodu. I obyčejný koláč může díky několika správným surovinám působit slavnostně a přitom zůstat úplně jednoduchý. Dýňové pyré v tomto moučníku nehraje jen roli hlavní ingredience, ale pomáhá vytvořit krásně vláčný a měkký střed, který si svou příjemnou konzistenci zachová i po vychladnutí. Jakmile se spojí se skořicí, zázvorem a špetkou muškátového oříšku, provoní celý koláč typickou hřejivou vůní podzimu. Pekanové ořechy do jemného těsta přinesou křupavý kontrast a tenká vrstva hořké čokolády nakonec dodá výraznější chuť, která příjemnou sladkost dýně vyváží.
Za vláčností koláče stojí především samotná dýně. Její dužina obsahuje přirozeně hodně vody, takže těsto zůstává šťavnaté, aniž by bylo potřeba přidávat velké množství tuku. Třtinový cukr podpoří její jemně nasládlou chuť a koření ji zvýrazní, aniž by ji překrylo. Pekanové ořechy jsou zase zajímavé svou máslovou chutí a v kombinaci s čokoládou vytvářejí příjemný rozdíl mezi měkkým těstem, křupavými kousky a hladkou polevou. Právě tato kombinace dává koláči charakter a zároveň zachovává jeho jemnost.
Recept se hodí i ve chvíli, kdy chcete upéct něco dobrého bez složitého zdobení. Koláč stačí nechat vychladnout, přelít čokoládovou polevou a posypat ořechy. Rozinky můžete podle chuti nahradit nasekanými sušenými meruňkami, případně část ořechů ponechat ve větších kouscích, aby jejich křupavost v koláči více vynikla. Pokud máte rádi svěžejší chuť, dobře se hodí také trochu jemně nastrouhané pomerančové kůry. Ta dýni příjemně odlehčí a s čokoládou vytvoří zajímavou chuťovou kombinaci.
Troubu předehřejte na 175 °C. Podlouhlou formu na chlebíček vyložte pečicím papírem tak, aby papír mírně přesahoval přes okraje. Vejce šlehejte s třtinovým cukrem, dokud směs nezesvětlá a nebude nadýchaná. Poté přilijte řepkový olej a přidejte dýňové pyré. Vše krátce promíchejte, aby se suroviny spojily.
V jiné míse smíchejte pšeničnou mouku s práškem do pečiva, skořicí, zázvorem, muškátovým oříškem a solí. Suchou směs postupně přidejte k dýňové směsi. Stěrkou vše promíchejte jen do spojení surovin, aby těsto zůstalo lehké.
Pekanové ořechy nasekejte nahrubo a většinu společně s rozinkami vmíchejte do těsta. Několik ořechů si ponechte na dokončení. Těsto přendejte do připravené formy a povrch uhlaďte.
Koláč pečte v předehřáté troubě při 175 °C přibližně 50–55 minut. Ke konci pečení vyzkoušejte špejlí, zda je střed propečený. Po vytažení nechte koláč ve formě krátce zchladnout a poté ho nechte úplně vychladnout na mřížce.
Smetanu zahřejte, ale nenechte ji vařit. Přidejte nalámanou hořkou čokoládu a za stálého míchání vytvořte hladkou polevu. Nechte ji krátce zchladnout, aby měla vhodnou konzistenci pro potření koláče.
Vychladlý koláč přelijte čokoládovou polevou a rovnoměrně ji rozetřete. Povrch posypte odloženými pekanovými ořechy. Před krájením nechte polevu chvíli zatuhnout, aby zůstala jemná, ale už nestékala.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová