Božské šlehačkové větrníčky – recept na tohle odpalované těsto si určitě uložte. Vždy se povede a po upečení zaručeně nespadne

Představte si nebesky lehkou, do zlatova upečenou korunku z křehkého těsta, pod kterou se skrývá velkorysá porce nadýchané, sametově jemné šlehačky voňavé po poctivé vanilce. Větrníky ze svěžího odpalovaného těsta představují naprostou korunu české cukrářské tradice a symbol ryzí sladké nostalgie. Na rozdíl od kupovaných zákusků z obchodu, které bývají často plné náhražek, vám domácí verze nabídne nefalšovaný chuťový zážitek – dokonalý kontrast mezi křupavým korpusem a poctivou smetanovou náplní, jež se okamžitě rozplyne na jazyku.
Kořeny tohoto ikonického moučníku sahají až do Francie 18. století, kde dvorní kuchař Marie-Antoine Carême dovedl techniku odpalovaného těsta k absolutní dokonalosti. Z Francie se tyto nebeské bochánky, známé jako
choux à la crème, rychle rozšířily do celé Evropy. Ve středoevropském prostoru si je v průběhu 20. století přivlastnila vídeňská i pražská cukrářská škola, která jim dala jejich typický tvar a ikonický název. Český větrník si vybudoval výsadní postavení v tradičních kavárnách i nedělních cukrárnách, kde byl vždy ztělesněním svátečního hřešení.
Obrovskou předností tohoto receptu je jeho úžasná tvárnost. Zkušení pekaři i začátečníci mohou klasickou nadýchanou šlehačku snadno obohatit o poctivý vanilkový pudinkový krém, voňavé karamelové máslo nebo kapku výběrového kávového likéru. Pokud milujete svěžejší tóny, pod smetanovou vrstvu stačí ukrýt hrst čerstvých malin, lesních borůvek nebo pikantní ovocný rozvar. Místo závěrečného poprášení moučkovým cukrem pak můžete povrch zahalit do lesklé karamelové či čokoládové polevy a vytvořit tak naprosto exkluzivní dezert!
Začněte s přípravou těsta. V rendlíku smíchejte vodu, sůl, máslo a ingredience přiveďte k varu. Asi po 2–3 minutách do směsi vmíchejte hladkou mouku.
Tip: Aby v těstu nevznikly hrudky, mouku prosejte.
Těsto odpalujte 1–2 minuty, odstavte ho z tepla a občas ho promíchejte, dokud zcela nevychladne. Vychladlé těsto přendejte do robota a za stálého šlehání do něj přidejte vejce, jedno po druhém.
Z těsta následně vytvořte hromádky o průměru asi 8 cm na plechu, který předem pokryjte pečicím papírem. Hromádky těsta pak pečte v předehřáté troubě na 190 °C po dobu 25 minut.
Poznámka: Aplikaci těsta vám usnadní použití cukrářského sáčku s ozdobnou hlavicí. Během pečení troubu neotvírejte, aby těsto nespadlo.
Upečené těsto nechte vychladnout a poté každý jeho kousek horizontálně rozkrojte na dvě části. Mezitím, co těsto chladne, připravte náplň.
Smetanu vyšlehejte se ztužovačem šlehačky a vanilkovým i moučkovým cukrem. Náplň poté naneste na spodní části upečeného těsta a horními částmi ji zakryjte.
Hotové větrníky se šlehačkou podávejte posypané moučkovým cukrem.
Tip: Aby vám sladká pochoutka vydržela co nejdéle, Uchovávejte ji ve vzduchotěsném obalu v lednici.
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Zdroj receptu: Einfache Rezepte
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato