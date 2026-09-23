Božské řezy „Hruškové políbení“ dělám vždy, když čekáme návštěvu – než naliju kávu, je dezert pryč. Prý chutná líp než z cukrárny

Když se na stole objeví první zralé hrušky, bývá škoda sníst je všechny jen tak. Některé si přímo říkají o dezert, ve kterém jejich sladká chuť vynikne a zároveň dostane trochu slavnostnější podobu. Hruškový dezert s vanilkovým krémem spojuje vláčný kakaový piškot, jemný krém, měkké kousky hrušek a ovocné želé. Na řezu se jednotlivé vrstvy krásně ukážou a při ochutnání se střídá kakao, vanilka a šťavnaté ovoce.
Hrušky si s vanilkou rozumějí odjakživa, ale v tomto dezertu má své místo i kakao. Jeho lehce nahořklá chuť vyvažuje sladkost krému a ovoce, takže výsledek nepůsobí přeslazeně. Máslo v hruškové vrstvě zase zvýrazní jejich vůni a dodá jim plnější chuť, zatímco ovocné želé přinese svěží tón a příjemný kontrast ke krémovým vrstvám. Právě střídání těchto chutí dává dezertu mnohem zajímavější charakter než samotné spojení hrušek a vanilky.
Obdélníková forma je pro tento dezert praktická hlavně při podávání. Po vychlazení se dá nakrájet na úhledné řezy a díky jednotlivým vrstvám vypadá hezky i bez složitého zdobení. Hodí se ke kávě, na víkendové posezení i jako sladká tečka po obědě. Nejlepší je připravit ho den předem, protože přes noc získají všechny vrstvy správnou konzistenci a chutě se krásně propojí.
Pevné hrušky jsou pro tento recept nejlepší, protože zůstávají i po tepelné úpravě příjemně výrazné a nerozpadnou se na kaši. Pokud máte sladší odrůdu, můžete počítat s jemnější výslednou chutí, zatímco méně sladké hrušky vytvoří příjemný kontrast k vanilkovému krému. Pekanové ořechy na povrchu pak přidají křupnutí a jejich máslová chuť se k hruškám i kakau dobře hodí.
Troubu předehřejte na 175 °C. Vejce rozdělte na bílky a žloutky a z bílků vyšlehejte pevný sníh, do kterého postupně zašlehejte cukr. Mouku, kakao a prášek do pečiva prosejte a opatrně vmíchejte do sněhu, aby piškot zůstal co nejvíce nadýchaný.
Těsto nalijte do formy o rozměrech 28 × 18 cm, jejíž dno jste vyložili pečicím papírem. Povrch lehce uhlaďte a vložte do předehřáté trouby. Pečte přibližně 35 minut, dokud není piškot propečený a pružný na dotek.
Po upečení nechte piškot postupně vychladnout. Z vody, citronové šťávy a moučkového cukru připravte jednoduchý citronový sirup. Vychladlý piškot jím lehce potřete, aby zůstal vláčný a získal svěží citronový nádech.
Želatinu zalijte studenou vodou a nechte ji nabobtnat. Mléko zahřejte s vanilkovou pastou, zatímco žloutky prošlehejte s cukrem a bramborovým škrobem. Do žloutkové směsi postupně vmíchejte horké mléko, vše vraťte do hrnce a za stálého míchání zahřívejte, dokud krém nezhoustne.
Hrnec odstavte a do horkého krému vmíchejte nabobtnalou želatinu. Krém zakryjte potravinovou fólií položenou přímo na povrch a nechte ho vychladnout. Smetanu vyšlehejte dotuha a postupně ji vmíchejte do vychladlého vanilkového krému.
Vanilkový krém rozetřete na připravený piškot a dejte na přibližně 20 minut do lednice. Hrušky oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na menší kostičky. Na pánvi rozehřejte máslo, přidejte hrušky a za mírného zahřívání je nechte asi 10 minut změknout, ale nerozvařit.
Hrušky odstavte a ihned do nich vmíchejte hruškové želé. Směs nechte krátce zchladnout, poté ji rovnoměrně rozprostřete na ztuhlý vanilkový krém. Dezert vraťte přibližně na 20 minut do lednice, aby hrušková vrstva zpevnila.
Hruškové želé určené na smetanovou vrstvu rozpusťte v 500 ml horké vody a nechte vychladnout. Smetanu vyšlehejte s moučkovým cukrem a postupně do ní vmíchejte přibližně 200 ml vychladlého želé. Vzniklou směs rozetřete na hruškovou vrstvu a nechte dalších 20 minut chladit.
Zbylé želé nalijte na ztuhlou smetanovou vrstvu a dezert vložte do lednice. Nechte ho chladit nejlépe přes noc, aby všechny vrstvy dobře zpevnily. Před podáváním nakrájejte na řezy a ozdobte pekanovými ořechy.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová