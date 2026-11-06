Božské pudinkáče s krémem vypadají jako z luxusní cukrárny: Jakmile je jednou vyzkoušíte, na větrníky a věnečky si ani nevzpomenete

Když se o víkendu sejde rodina u kávy, domácí sladké pečivo na stole většinou dlouho nevydrží. Nadýchané pudinkáče s vanilkovým krémem jsou přesně tím druhem dobroty, po které člověk rád sáhne ještě pro jeden kousek. Měkké pletenky s vanilkovým krémem připomínají pečivo z cukrárny, ale jejich příprava patří i do běžné domácí kuchyně.
Kynuté těsto má v českých domácnostech své pevné místo už po generace. Pekly se z něj buchty, koláče, vánočky i sladké pletenky, často podle receptů, které se předávaly z matky na dceru. Náplň se měnila podle toho, co bylo právě doma. Někdo dával tvaroh nebo mák, jiný povidla či ovoce. Základem ale vždy zůstávalo měkké těsto, které po upečení krásně vonělo a patřilo k nedělnímu pohoštění.
Vanilkový pudink přinesl do domácího pečení další oblíbenou náplň. Známe ho z buchet, řezů i různých sladkých závinů a v pudinkáčích se dobře doplňuje s kynutým těstem. Právě tahle kombinace dělá z obyčejného pleteného pečiva něco, co se hodí nejen ke kávě, ale i jako sladká svačina pro děti. Jemný krém dodá každému soustu vláčnost a vanilkovou vůni, kterou si s domácími moučníky spojujeme už od dětství.
Pudinkáče chutnají nejlépe v den upečení, kdy je těsto měkké a čerstvé. Pokud máte rádi výraznější chuť, můžete vanilkový krém nahradit čokoládovým nebo přidat trochu ovocného džemu, který sladkost příjemně doplní. Naplněné pečivo uchovávejte v lednici. A jestli nebude každá pletenka úplně stejná, vůbec to nevadí, protože domácí pečení nemusí vypadat jako z vitríny cukrárny, hlavně když se povede chuťově.
Z celkového množství mléka odlijte přibližně 100 ml a zahřejte ho tak, aby bylo vlažné, nikoli horké. Rozdrobte do něj droždí, přidejte 2 lžíce cukru a promíchejte, dokud se droždí nezačne rozpouštět. Nechte kvásek 10–15 minut stát na teplém místě, až se na povrchu vytvoří pěna.
Do větší mísy nasypte mouku, přidejte špetku soli a zbývající cukr. Přilijte zbylé mléko, olej, žloutky a připravený kvásek. Vše zpracujte v hladké, pružné těsto, které se začne odlepovat od stěn mísy. Pokud je příliš tuhé, přidejte po malých dávkách trochu mléka.
Těsto zakryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout přibližně 60 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí svůj objem. Mezitím si připravte krém, aby měl dostatek času vychladnout. Vykynuté těsto potom přendejte na lehce pomoučenou pracovní plochu.
Z mléka, vanilkových pudinkových prášků a cukru uvařte hustý pudink podle návodu na obalu. Během vaření směs stále míchejte, aby se nevytvořily hrudky a pudink se nepřichytil ke dnu. Hotový pudink přikryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu a nechte ho zcela vychladnout na pokojovou teplotu.
Změklé máslo vyšlehejte do světlé pěny. Po částech do něj zašlehejte vychladlý pudink, přičemž obě suroviny by měly mít přibližně stejnou teplotu, aby se krém nesrazil. Hotový krém uložte do lednice, kde zpevní, a před plněním ho přendejte do cukrářského sáčku nebo si připravte lžíci.
Vykynuté těsto rozdělte na 16 přibližně stejně velkých dílů. Každý díl rozválejte do dlouhého válečku o délce přibližně 20 cm a podle potřeby ho rozdělte na tenčí prameny, které spleťte do copánku. Konce dobře spojte a pletenky přeneste na plech vyložený pečicím papírem s dostatečnými rozestupy.
Plech zakryjte lehkou utěrkou a nechte pletenky ještě 15–20 minut kynout. Troubu předehřejte na 200 °C a vejce rozšlehejte vidličkou. Vykynuté pečivo potřete vejcem, aby při pečení získalo zlatavou barvu a lesklý povrch.
Pletenky pečte v předehřáté troubě při 200 °C přibližně 15 minut, dokud nebudou na povrchu zlatavé a uvnitř propečené. Ke konci pečení je kontrolujte, protože menší kousky mohou být hotové o něco dříve. Upečené pletenky přendejte na mřížku a nechte je úplně vychladnout.
Vychladlé pletenky podélně rozkrojte, ale nedokrojte je úplně, aby se daly rozevřít jako malé pečivo na plnění. Pudinkový krém rozdělte do jednotlivých kousků a podle potřeby ho uhlaďte lžičkou. Nakonec pudinkáče lehce poprašte moučkovým cukrem a podávejte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová