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Božské Lotus řezy s jemným krémem – dokonalý dezert ke kávě i na oslavu. Minimum práce, žádné pečení a do 15 minut hotovo

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Tento dezert je neuvěřitelně jemný, vypadá luxusně a jeho příprava nemůže být jednodušší. Lotus řezy bez pečení spolehlivě ohromí každou návštěvu.
Božské Lotus řezy s jemným krémem – dokonalý dezert ke kávě i na oslavu. Minimum práce, žádné pečení a do 15 minut hotovo

Božské Lotus řezy s jemným krémem – dokonalý dezert ke kávě i na oslavu. Minimum práce, žádné pečení a do 15 minut hotovo

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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