Nedělní oběd skončil, na stole už stojí šálky s kávou a někdo se ptá, jestli je ještě něco sladkého. Právě pro takové chvíle se vyplatí mít v lednici připravený domácí moučník. Cappuccino řezy se sušenkami a ořechy připomínají dezerty, které se kdysi skládaly do pekáčku z pudinkového krému a obyčejných máslových sušenek. Žádné složité zdobení, jen několik vrstev, které potřebují čas, aby se jejich chutě propojily. A když se řezy připraví den předem, máte druhý den o starost méně.
Cappuccino pochází z Itálie a jeho název souvisí s kapucínskými mnichy. Barva kávy s mlékem totiž připomínala odstín jejich hnědých hábitů. Zatímco v šálku tvoří cappuccino espresso a našlehané mléko, v dezertech se jeho chuť nejčastěji připomíná spojením kávy a mléčného krému. Instantní káva se do nepečených moučníků hodí zvlášť dobře. Stačí jí malé množství, aby byla v náplni příjemně cítit, a přitom krém zbytečně nenaředí.
S kávou si dobře rozumějí také ořechy. Vlašské mají výraznější, lehce nahořklou chuť, zatímco lískové jsou jemnější a po krátkém opražení krásně voní. Pokud máte rádi výraznější dezerty, zkuste místo obyčejných sušenek použít kakaové. Dobrou volbou jsou i kořeněné sušenky, které dodají řezům trochu jinou chuť.
S krájením nepospíchejte. Sušenky potřebují v lednici několik hodin, aby zvláčněly a spojily se s krémem. Na povrch stačí trochu kakaa nebo nastrouhané hořké čokolády. Řezy se hodí ke kávě po nedělním obědě, ale můžete je připravit také jako pohoštění pro návštěvu.
Z celkového množství mléka odlijte 250 ml do větší nádoby. Přisypte pudinkové prášky, hladkou mouku a přidejte žloutky. Vše důkladně rozmíchejte metličkou, aby vznikla hladká směs bez hrudek. Zbývající mléko nalijte do hrnce a na mírném ohni zahřívejte téměř k varu.
Do horkého mléka za stálého míchání pomalu přilévejte připravenou pudinkovou směs. Na mírném ohni ji vařte přibližně 2–3 minuty, dokud nevznikne hustý a hladký pudink. Hotový základ přendejte do čisté mísy a zakryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu, aby se nevytvořil škraloup. Nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu.
Změklé máslo vložte do mísy, přisypte cukr a elektrickým šlehačem vyšlehejte do světlé pěny. Postupně po lžících přidávejte vychladlý pudink a pokaždé směs krátce prošlehejte. Pokračujte, dokud nevznikne hladký a nadýchaný máslový krém.
Hotový krém rozdělte na 2 přibližně stejné části. Instantní kávu rozpusťte v 1 lžíci horké vody a nechte ji vychladnout. Poté ji společně s mletými ořechy vmíchejte do 1/2 krému. Druhou 1/2 ponechte světlou, aby na řezu vznikly dvě barevně odlišné náplně.
Obdélníkovou formu o rozměrech 25 × 30 cm vyložte pečicím papírem tak, aby přesahoval přes okraje. Na dno rozložte první vrstvu máslových sušenek těsně vedle sebe. Případné mezery vyplňte nalámanými kousky, aby byl celý základ rovnoměrně pokrytý.
Na připravené sušenky rozetřete 1/2 kávového krému s ořechy a povrch uhlaďte stěrkou. Přikryjte jej další vrstvou sušenek a lehce je přitlačte, aby dobře přilnuly k náplni. Poté rovnoměrně rozetřete celý světlý pudinkový krém a znovu jej zakryjte sušenkami.
Na vrchní vrstvu sušenek naneste zbývající kávový krém s ořechy. Pomocí stěrky jej rozetřete po celé ploše a povrch jemně uhlaďte. Moučník opatrně zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se nedotýkala krému, a vložte do lednice.
Cappuccino řezy nechte chladit minimálně 4 hodiny, nejlépe však přes noc. Během této doby sušenky postupně změknou a jednotlivé vrstvy se spojí, takže se moučník bude lépe krájet. Před podáváním povrch lehce poprašte kakaem nebo moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová