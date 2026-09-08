Božská bábovka podle tradičního německého receptu – díky této náplni zůstane vláčná i 3 dny po upečení. To musíte vyzkoušet

Kakaová bábovka s tvarohem a třešněmi je naprostou královnou nedělního pečení, která v sobě snoubí nadýchané tmavé těsto, krémovou náplň a příjemně navinulé ovoce. Na řezu vytváří nádhernou mramorovanou mozaiku, která na první pohled zaujme každého návštěvníka. Je to ideální moučník k ranní kávě, odpolednímu čaji i jako sladká tečka za rodinným obědem.
Klasická bábovka má v české a středoevropské kuchyni nezastupitelné místo už po staletí, přičemž původně šlo o jednoduché kynuté těsto. Postupem času se však receptury vyvíjely k jemnějším třeným těstům francouzského a rakouského střihu. Geniálním trikem tohoto moderního receptu je propojení poctivého kakaového korpusu s tvarohovým středem zjemněným máslem a škrobem. Škrob s vajíčkem v tvarohu zajistí, že náplň zůstane neuvěřitelně vláčná, nesrazí se a při pečení nevytvoří těžkou sraženou vrstvu, ale splyne s nadýchanou střídkou. Třešně pak celému moučníku dodají potřebnou šťavnatost a svěžest.
Největší předností této bábovky je dokonalá rovnováha chutí a textur. Hořkosladké kakao se skvěle doplňuje s jemně kyselkavým tvarohem a sladkými třešněmi. Závěrečná vrstva lesklé čokoládové polevy pak celý dezert dokonale uzamkne, takže bábovka zůstane vláčná a šťavnatá i několik dní po upečení. Je to prověřená klasika v neodolatelném kabátě, která se na stolu nikdy dlouho neohřeje.
S receptem si navíc můžete hravě pohrát podle toho, jaké ovoce máte zrovna po ruce. Místo třešní se báječně hodí šťavnaté višně, lesní borůvky, maliny nebo dokonce nakrájené zralé broskve. Do tvarohové vrstvy můžete přistrouhat trochu citronové či pomerančové kůry pro ještě svěžejší aroma. A pokud chcete z bábovky udělat opravdový sváteční skvost, přimíchejte do kakaového těsta hrst nasekané hořké čokolády nebo opražených lískových oříšků.
Začněte s přípravou náplně. Tvaroh vyšlehejte s klasickým i vanilkovým cukrem, vejcem a špetkou soli. Přidejte rozpuštěné máslo a poté škrob.
Poznámka: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnné troubě, za občasného promíchání. Před dalším použitím ho nechte vychladnout.
Pokračujte s přípravou těsta. V samostatné míse šlehejte změklé máslo 2–3 minuty. Postupně do něj vešlehejte klasický i vanilkový cukr a špetku soli.
Vše šlehejte další 2 minuty a postupně přidejte vejce, jedno po druhém.
Poznámka: Po přidání každého vejce směs šlehejte 20–30 sekund.
Do směsi vešlehejte mléko a směs mouky, kakaa a kypřicího prášku do pečiva. Nakonec přidejte citronovou šťávu a ⅓ těsta rozprostřete do formy na bábovku. Tu předem vymažte máslem a vysypte moukou.
Těsto pokryjte polovinou tvarohové náplně a polovinou slitých třešní, které zakryjte další vrstvou těsta a tvarohové náplně. Další vrstvu vytvořte ze zbytku ovoce, které pokryjte zbylým těstem.
Kakaovou bábovku s tvarohem pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 70 minut.
Tip: Zda je těsto upečené, ověřte špejlí, kterou byste z něj měli vytáhnout čistou.
Pochoutku polijte čokoládovou polevou a servírujte ji až po vychladnutí, aby byla lépe stravitelná. Poté ji uchovávejte ve vzduchotěsném obalu, aby nevysychala.
Tip: Použít můžete kupovanou polevu nebo si ji můžete připravit smícháním másla a rozpuštěné čokolády. Rozpustíte ji asi za 1 minutu ve vodní lázni nebo mikrovlnné troubě.
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Zdroj receptu: Торты и Кулинария Cakes & Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová