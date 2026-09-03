Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Božídarský Špičák vypadá jako kopec, ale je to sopka. Kužel ze znělce odolal 25 milionů let, protože těžaři přišli pozdě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Božídarský Špičák leží asi čtyři kilometry od Božího Daru, obklopený rašeliništěm a smrkovým lesem, uvnitř jedné z nejpřísněji chráněných lokalit v Česku, Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště.
Božídarský Špičák vypadá jako kopec, ale je to sopka. Kužel ze znělce odolal 25 milionů let, protože těžaři přišli pozdě

Božídarský Špičák vypadá jako kopec, ale je to sopka. Kužel ze znělce odolal 25 milionů let, protože těžaři přišli pozdě

Zdroj: Foto: Nikka.palek / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
V zděděné komodě seděla falešná zadní lišta. Za ní ležely zlaté mince za 300 000 Kč, bratr druhý kus prodal za 800 korun
V zděděné komodě seděla falešná zadní lišta. Za ní ležely zlaté mince za 300 000 Kč, bratr druhý kus prodal za 800 korun
Studentka koupila zaprášené hodiny na bleším trhu za 350 korun. Messingový strojek a malba na ciferníku prozradily stáří i cenu přes 165 000 Kč
Studentka koupila zaprášené hodiny na bleším trhu za 350 korun. Messingový strojek a malba na ciferníku prozradily stáří i cenu přes 165 000 Kč

Studentka z Tårnby zaplatila na kodaňském bleším trhu 350 dánských korun, v přepočtu asi 1 169 Kč. Hodinář...

Český archeolog nechal AI prohledat guatemalskou džungli. Objevil staré mayské město staré 2 800 let
Český archeolog nechal AI prohledat guatemalskou džungli. Objevil staré mayské město staré 2 800 let

Český archeolog Ladislav Šilhán s kolegy vytáhli z guatemalského pralesa objev, ke kterému by bez...

České korunovační žezlo a jablko jsou napodobeniny z 16. století. Originály leží ve Vídni, vrátit je nelze kvůli právnímu triku Habsburků
České korunovační žezlo a jablko jsou napodobeniny z 16. století. Originály leží ve Vídni, vrátit je nelze kvůli právnímu triku Habsburků

Svatováclavská koruna v trezoru Pražského hradu pochází z dílny Karla IV. Žezlo a jablko, které ji...

Vokovice leží pár minut od metra, ale ráno tu budí ticho. Klid vysvětluje urbanistický plán z roku 1922, který omezil výšku zástavby
Vokovice leží pár minut od metra, ale ráno tu budí ticho. Klid vysvětluje urbanistický plán z roku 1922, který omezil výšku zástavby

Vokovice v Praze 6 si uchovaly měřítko zahradního města uprostřed metropole, která kolem nich za sto let...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.