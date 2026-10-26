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Boží plán přichází s nejočekávanějším dílem. Seriál konečně zodpoví nejdůležitější otázku

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Fanoušky seriálu Boží plán čekají tento týden velké události. Kromě možné smrti jedné z postav, u níž ale pořád nemusí být vše tak, jak to vypadá, by se totiž fanoušci už v sedmnácté epizodě měli dočkat odpovědi na otázku, již si kladou už od prvního dílu – co je dobrácký Mirek (Tomáš Jeřábek) vůbec zač?
Boží plán přichází s nejočekávanějším dílem. Seriál konečně zodpoví nejdůležitější otázku

Boží plán přichází s nejočekávanějším dílem. Seriál konečně zodpoví nejdůležitější otázku

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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