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Boží plán přestává být boží: Podlehne Mirek ze seriálu krásné Julii? Jeho snaha napravit hříšníky může vzít za své

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Mirek působí jako člověk, který by pro své spolubydlící udělal první poslední. Jenže nečekané objetí od Julie s ním pořádně zamávalo. Zůstane jen jejich domácím ochráncem, nebo se mezi nimi začne rodit něco víc?
Boží plán

Boží plán

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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