Boží plán přestává být boží: Podlehne Mirek ze seriálu krásné Julii? Jeho snaha napravit hříšníky může vzít za své

Mirek působí jako člověk, který by pro své spolubydlící udělal první poslední. Jenže nečekané objetí od Julie s ním pořádně zamávalo. Zůstane jen jejich domácím ochráncem, nebo se mezi nimi začne rodit něco víc?
Dobrotivý a spravedlivý Mirek v
Božím plánu věří, že lidé nejsou ztracení a zaslouží si druhou šanci. Proto otevřel svůj byt těm, kteří se ocitli na životní křižovatce, a mezi jeho nájemníky se nakonec dostala i Julie. Ta přijela z Bruntálu do Prahy po svém, bez touhy hledat si prince, ale s chutí postavit se na vlastní nohy. Jenže soužití pod jednou střechou může přinést i nečekané city. A Mirek možná zjišťuje, že u Julie pro něj nebude snadné zůstat jen panem domácím. Nezkazí ale taková zápletka divákům dojem z celého seriálu? Kdyby se totiž nakonec Julie zamilovala do sobeckého Adama, kterého jako zázrakem změní v hodného a ochotného partnera, bylo by to přeci jen uvěřitelnější. Jedno objetí a Mirek byl zaskočený
Julie už ukázala, že umí být přímočará a nebojí se jednat podle sebe. Když Mirka nečekaně objala, jeho reakce byla natolik zvláštní, že si jí nešlo nevšimnout.
Obyčejné přátelské gesto v něm zřejmě probudilo něco, s čím nepočítal. Jenže v seriálu ani nejde poznat, jestli se do ní skutečně zamiloval. Je to skutečně Bůh, který ví o všem, co se na světě děje? Je soužití v luxusním pražském bytě snahou o nápravu hříšníků? A jak do toho pak zapadá, když se muž ve středních letech zamiluje do ženy, která své místo na světě teprve hledá?
Problémem seriálu začíná být, že zápletek je moc. A divák občas ani neví, co vlastně sleduje. Příběh plný kouzel, ve kterém už chybí jen Harry Potter? Nebo jen obyčejné lidské osudy, které tak trochu připomínají životní cestu těch, které dobře známe?
Tomáš Jeřábek si jako Mirek Sotona diváky získal (foto: se souhlasem TV Nova / seriál Boží plán) Záhada s bytem
Doteď se Mirek snažil být pro své spolubydlící především oporou. Každý z nich má vlastní trápení a vlastní představu o tom, co by měl se životem udělat. Julie do jejich zaběhnutého soužití přinesla další energii.
A také otázku, jestli si Mirek udrží odstup, když mu na ní začne záležet víc než na ostatních.
Diváci už kolem Mirka navíc řeší, zda je skutečně jen dobrosrdečným řidičem tramvaje. Pozornost vzbudil podpis „Mirek B. Sotona“, který některé přivedl k úvahám o náboženských a nadpřirozených souvislostech. Teď by se k tomu mohla přidat další otázka. Je jeho zájem o Julii jen projevem laskavosti, nebo se v něm probouzí něco, co už nedokáže ovládat? A o čem vlastně ten Boží plán nakonec je?
Zdroj: redakce, TV Nova, Facebook, Instagram