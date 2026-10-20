Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Boxerka oslavila čtyřicítku fotkou z postele. Bridges fanouškům naznačila, co najdou na její platformě pro dospělé

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jeden rozcestník, a za ním boxerská kariéra i placený kanál pro dospělé. Ebanie Bridges je čtyřicet a její profil uvádí o kariéře něco jiného než oficiální žebříčky.
Boxerka oslavila čtyřicítku fotkou z postele. Bridges fanouškům naznačila, co najdou na její platformě pro dospělé

Boxerka oslavila čtyřicítku fotkou z postele. Bridges fanouškům naznačila, co najdou na její platformě pro dospělé

Zdroj: Matchroom Boxing
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:23

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Škvor přiznal paniku v kleci a prozradil původní plán pro konec kariéry. Po prohře s Narkunem ho ale změnil
Škvor přiznal paniku v kleci a prozradil původní plán pro konec kariéry. Po prohře s Narkunem ho ale změnil
Procházka čelí soupeři, který letos ukončil všechny tři zápasy. Statistiky mluví proti české hvězdě UFC
Procházka čelí soupeři, který letos ukončil všechny tři zápasy. Statistiky mluví proti české hvězdě UFC

Dubnový knokaut přišel ve 3:45. V listopadu 2026 proti Procházkovi stojí muž ze stejné tělocvičny jako ten,...

Fundora trefil levačku v poslední sekundě a zůstal šampionem WBC. Hadribeaj poznal první porážku kariéry
Fundora trefil levačku v poslední sekundě a zůstal šampionem WBC. Hadribeaj poznal první porážku kariéry

Oficiální čas zastavení zněl 2:59 dvanáctého kola. Z šestatřiceti minut boje zbýval jediný tik hodin a dva...

UFC Edmonton má za sebou překvapení. Jasudavicius porazila Blanchfieldovou a chce zápas o titul
UFC Edmonton má za sebou překvapení. Jasudavicius porazila Blanchfieldovou a chce zápas o titul

V Edmontonu prohrála přesnější bojovnice. Erin Blanchfieldová měla o devatenáct zásahů navrch, Jasmine...

Pukač se zastal Kincla a popsal, proč 1,4 kila navíc znamená obrovskou chybu. Humburger si ponese cejch lajdáka
Pukač se zastal Kincla a popsal, proč 1,4 kila navíc znamená obrovskou chybu. Humburger si ponese cejch lajdáka

Nejdřív mu chybělo kilo a čtyři sta gramů, po dvou hodinách pořád šest set. Pak Robert Pukač vytáhl video z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.