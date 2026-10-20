Boxerka oslavila čtyřicítku fotkou z postele. Bridges fanouškům naznačila, co najdou na její platformě pro dospělé

Otevřete veřejný rozcestník Ebanie Bridges a dostanete její kariéru na jedné obrazovce. Nahoře čtyři sociální profily. Pod nimi pozvánka na dubnový boxerský večer v Sunderlandu, kanál na Telegramu, Snapchat a položka mířící na OnlyFans. Mezi nimi krátké bio o třech rolích: „Profesionální boxerka, mistryně světa, učitelka matematiky“. Redakce MMAmag postavila ten rozcestník vedle oficiálních dokumentů federací a jedna z těch tří rolí tam neseděla.
Čtyřicítka, která stojí v dokumentech
Ebanie Bridges je čtyřicetiletá australská boxerka. Nastupuje v bantamové váze do 53,5 kg a její bilance je 10-3, tedy 10 výher a 3 porážky. V profilu, který vede Světová boxerská asociace, tedy WBA, stojí datum narození 22. září 1986. Čtyřicet let jí bylo 22. září 2026.
Konec kariéry z papírů nevyčtete. V žebříčku, který v dubnu 2026 zveřejnila Světová boxerská organizace, je Bridges vedena na desátém místě bantamové váhy. Kam ale míří ten odkaz, který si fanoušci rozklikávají, je druhá věc.
Kam vede odkaz, který fanoušci rozklikávají
Ve veřejném rozcestníku na Linktree, do kterého redakce MMAmag nahlédla 20. října 2026, vede první řada tlačítek na Instagram, TikTok, YouTube a X. Níž následuje pozvánka na dubnový večer v aréně v Sunderlandu, kanál s placeným obsahem na Telegramu, Snapchat, kontakt na manažera a položka onlyfans.com. Podle údaje o účtu se Bridges na Linktree připojila v únoru 2026.
OnlyFans je platforma, na které tvůrci prodávají obsah předplatitelům. Podle podmínek služby a podle vyjádření, které provozovatel poskytl britskému regulátorovi Ofcom, musí mít fanoušek účet, nejméně 18 let a aktivní platební kartu. Co je za touto branou, článek nepopisuje; redakce MMAmag do placené části nevstupovala.
V rozcestníku zato chybí číslo, kterým se boxerky obvykle měří.
623 dní s pásem a bilance, na které se zdroje neshodnou
Pás Mezinárodní boxerské federace, tedy IBF, získala Bridges 26. března 2022 v Leedsu. Podle ABC News tam porazila Maríu Cecilii Románovou a bodové lístky byly 100-91, 97-93 a 97-93. O titul přišla 9. prosince 2023, kdy ji podle Women Boxing Archive Network jednomyslným rozhodnutím porazila Japonka Mijo Jošidaová. Z obou kalendářních dat redakce MMAmag spočítala délku její vlády: 623 dní. Počítá se rozdíl dat zápasů, ne administrativní zápis změny držitelky u federace.
Bilanci 10-3 a výhru nad Ebonie Cottonovou z 18. dubna 2026 uvádí dubnový dokument Světové boxerské organizace. Souhrn nahoře na profilu WBA přitom ukazuje 8-1-0, přestože výpis zápasů pod ním obsahuje i porážky a dubnový zápas; článek proto pracuje s číslem 10-3.
- 26. března 2022 porazila Maríu Cecilii Románovou a získala pás IBF.
- 9. prosince 2023 prohrála s Mijo Jošidaovou a ztratila titul.
- 18. dubna 2026 porazila na body Ebonie Cottonovou.
- 22. září 2026 oslavila čtyřicáté narozeniny podle data v profilu WBA.
Zbývá otázka, proč se o ní mluví jinak, než jak vypadá její karta.
Proč rozcestník mluví hlasitěji než poslední výhra
KOMENTÁŘ Bio na rozcestníku ji uvádí jako mistryni světa. Žebříčky ji po prosinci 2023 vedou jako bývalou držitelku pásu, protože titul IBF v bantamové váze přešel na Jošidaovou. Není to lež; je to marketing, který zestárl pomaleji než výsledková listina. A hlavně: tenhle rozpor by u drtivé většiny boxerek nikdo neřešil, protože by jejich profil nikdo neotvíral.
O dubnové výhře nad Cottonovou psaly boxerské weby. Sociální obsah ale míří jinam a tam také doletí. Z toho se dá vyčíst leccos, jen ne konec kariéry. Boxerské profily Champinon a Ringside24 uvádějí, že další termín zatím oznámený není. Rozcestník ring nenahradil. Zatím k němu jen přibyl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek