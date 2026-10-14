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Bouzková prolétla prvním kolem jako uragán. Dánka vydržela jen deset gamů a vzdala

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Marie Bouzková si první kolo turnaje ve Wuhanu odpracovala tak rychle, že jí po zápase mohly zbýt síly ještě na odpolední výlet. Zkušená tenistka měla proti trápící se Claře Tausonové jednoznačně navrch, první set získala za necelou půlhodinu a ve druhém vedla 2:0. Dánka pak kvůli problémům s levým lýtkem utkání vzdala. Bouzková tak po výsledku 6:1, 2:0 postupuje bez zbytečně dlouhého pobytu na kurtu.
Bouzková prolétla prvním kolem jako uragán. Dánka vydržela jen deset gamů a vzdala

Bouzková prolétla prvním kolem jako uragán. Dánka vydržela jen deset gamů a vzdala

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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