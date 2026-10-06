Bouřlivý život plný zvratů. Bicanův příběh ožije ve velkofilmu

Životní osudy jednoho z nejlepších sportovců naší fotbalové historie brzy ožijí na velkém stříbrném plátně. Josef Pepi Bican se stane hlavní postavou připravovaného celovečerního snímku s mezinárodními ambicemi. Tvůrci divákům slibují silné lidské drama zasazené do mimořádně složité doby dvacátého století, na kterém navíc od samého počátku úzce spolupracuje fotbalový klub SK Slavia Praha. Očekávaný přesun do Prahy
Režisérského křesla se ujme Jakub Červenka, který nasbíral zkušenosti s životopisnými látkami už při práci na projektech Hovory s TGM nebo Šampion, kde zpracoval příběh krasobruslaře Ondreje Nepely. Scénář pro nový velkofilm píše společně s Ondřejem Hüblem a oba autoři se naprosto shodují na jedné zásadní věci. Záměrně se vyhýbají natočení obyčejného průřezu sportovní kariérou plného nudných statistik a chtějí se zaměřit hlavně na útočníkův přesun z rodné Vídně do Prahy.
Na pozadí úspěchů v červenobílém dresu a zaplněných
fotbalových stadionů se tak bude odehrávat osud muže konfrontovaného s obrovskými dějinnými zvraty tehdejší Evropy. Osobní charakter ve složité době
Chystaný snímek má velkou ambici věrně zachytit specifickou atmosféru let, kdy obrovská sportovní rivalita neznamenala lidskou nenávist a hráči dokázali držet při sobě bez ohledu na barvu dresu.
„Pepi Bican byl především mimořádnou osobností s fascinujícím životním příběhem, který daleko přesahuje hranice sportu,“ popsal hlavní záměr tvůrců režisér. Dále vysvětlil, že útočník prožil mimořádně dramatická období evropských dějin, zachoval si osobní charakter i smysl pro fair play a tyto vlastnosti by mohly oslovit i současné publikum. Filmařské plány a mezinárodní podpora
Vznikající dílo už získalo finanční podporu vývoje ze Státního fondu audiovize a počítá se s širokou mezinárodní koprodukcí. O distribuci do velkých kin se pak postará společnost Continental film. Zástupci vršovického celku vnímají iniciativu jako obrovskou poctu své nejvýraznější klubové postavě.
„Jeho příběh si zaslouží zpracování, které bude odpovídat jeho výjimečnosti,“ uvedl první místopředseda představenstva Martin Říha. Od prvních společných jednání pevně věřil ve smysl celého natáčení a doufá v oslovení fanoušků po celém světě. Josef Bican (1940), FOTO: Unknown authorUnknown author, re-photo by David Sedlecký, Public domain, via Wikimedia Commons Symbolický návrat do Edenu
Celý plán se aktuálně nachází ve fázi vývoje a harmonogram dopředu počítá s dlouhými pečlivými přípravami. První klapka by podle odhadů mohla padnout ve druhé polovině roku 2028 s tím, že tvůrci směřují slavnostní premiéru zhruba na rok 2030. Pracovní tým zvažuje jedno velmi symbolické místo pro vůbec první veřejnou projekci a promítání by se tak mohlo uskutečnit přímo na stadionu v Edenu. Vyprávění o nevídaném talentu, odvaze a síle lidského charakteru by se po mnoha desetiletích vrátilo přesně do míst, kde slavný útočník zanechal svou nesmazatelnou stopu.
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