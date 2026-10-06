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Bouřlivý život plný zvratů. Bicanův příběh ožije ve velkofilmu

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Životní osudy fotbalisty Josefa Bicana ožijí v novém celovečerním filmu. Připravovaný snímek slibuje silné lidské drama zasazené do složité historické doby.
Pepi Bican

Pepi Bican

Zdroj: FOTO:Zdroj SK Slavia Praha, distr. Continental Film
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:46

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