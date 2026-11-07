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Bouřlivá minulost Martina Zounara: Alkohol, večírky a potupný vyhazov z divadla

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Martin Zounar (59) šel s pravdou ven. Kvůli alkoholu, večírkům a nezodpovědnému chování přišel před osmi lety o práci v divadle. Pro Frekvenci 1 přiznal, že si vyhazov zasloužil. Po varování lékařů ale obrátil svůj život naruby. Shodil dvacet kilogramů, omezil pití a dochází na terapie.
Martin Zounar ve společnosti.

Martin Zounar ve společnosti.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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