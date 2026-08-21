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Bouřka na Jihlavsku zanesla koleje bahnem. Vlaky stály až sedm hodin

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Silná bouřka, která se přehnala ve čtvrtek odpoledne nad Jihlavskem, zanechala za sebou bahnem zanesené koleje a vývraty stromů. České dráhy musely zastavit provoz…
dest

dest

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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