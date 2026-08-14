Bourala pod vlivem a čelila krutému bodyshamingu, dnes přepisuje historii. Ewa Farna slaví narozeniny

Ewa Farna se narodila 12. srpna 1993 v Třinci a vyrůstala ve Vendryni v polské rodině. Její talent objevil producent Lešek Wronka, který jí pomohl k první nahrávce. Už ve třinácti letech vydala debutové album Měls mě vůbec rád, které získalo mimořádný úspěch a přineslo jí ocenění Objev roku v anketě Český slavík.
O dva roky později se stala vůbec nejmladší držitelkou
Českého Slavíka v kategorii Zpěvačka roku, když se umístila na třetím místě, a vyrazila na vlastní koncertní turné. Opět jako nejmladší česká zpěvačka, která něco podobného dokázala.
Do její úspěšné kariéry se následně zapsala alba Ticho, Virtuální, Leporelo nebo Umami. Získala několik Českých slavíků, cenu Anděl a řadu prestižních ocenění také v Polsku. Právě schopnost uspět na dvou scénách současně z ní udělala výjimečný fenomén popkultury.
ČTĚTE TAKÉ: Jen kulisa k žehlení a umělý plast. Diváci drsně cupují novou českou komedii na Oneplay
V červnu roku 2026 vyprodala své velkolepé koncerty v pražském Edenu ještě rok před jejich uskutečněním. Stala se tak první českou zpěvačkou, která tento stadion vůbec vyprodala.
Autonehoda pod vlivem alkoholu
Vyrůstání v hledáčku kamer si ovšem vybralo i svou daň. Za její největší aféru je považována dopravní nehoda z roku 2012. Tehdy teprve osmnáctiletá Ewa havarovala se svým novým autem Volkswagen Tiguan nedaleko Třince, kde následně skončila v nemocnici.
„Příčinou nehody byla veliká únava po předešlých nocích před maturitou. Usnula za volantem a bourala. Auto je na odpis a je zázrak, že to přežila," řekla tehdy zpěvaččina manažerka.
PSALI JSME: Sáhnout na kultovní klasiku? Netflix to risknul a točí novou verzi Přes noc třicítkou. Fanoušci zuří
Skandální na tom bylo, že při dechové zkoušce nadýchala alkohol. Tato událost vyvolala velký mediální rozruch. Ewa Farna se ovšem k celé události postavila čelem. Chybu přiznala a veřejně se omluvila.
Terčem bodyshamingu
Zpěvačka byla taktéž často propírána v médiích i na sociálních sítích kvůli své váze. Z náctileté holčičky se totiž stala žena, která úplně neměla štíhlou postavu jako prioritu. Na kritiku ale reagovala výborně. S nadhledem jí čelila a tím se postupně stala symbolem boje proti bodyshamingu. Právě její otevřenost a sebevědomí jí vynesly respekt mnoha žen, které v ní našly inspiraci. Zlomená srdce
V šoubyznysu našla své partnery, ale i zlomené srdce. Mezi mediálně sledovaný vztah patřil s hudebníkem Marcusem Tranem, který ovšem skončil fiaskem a údajně nevěrou. Lásku následně našla u zpěváka
Tomáše Kluse. Tento hvězdný pár tehdy přilákal velkou pozornost bulvárních médií, jelikož v tu dobu byli oba velmi populární. Právě kvůli jejich pracovnímu vytížení ani tento vztah nevydržel, a pár se nakonec v dobrém rozešel. Štěstí našla v kapele
Svou životní lásku přitom měla přímo před nosem. V roce 2013 vytvořila pár s kytaristou své kapely Martinem Chobotem. O čtyři roky později se vzali a dnes společně vychovávají syna Artura a dceru Ellu. Svůj rodinný život si pečlivě střeží a děti na veřejnosti ukazují jen výjimečně. Vypadá to ale, že tady se Ewa trefila do černého, jelikož působí velmi spokojeně.
Zdroje: Wikipedie, Osobnosti, Oficiální web Ewy Farné, iDnes