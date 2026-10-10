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Bottas se na Velkou cenu Singapuru dopravil na kole. Cestou přeskočil ještěra, potkal hady a honil ho pes

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Většina paddocku formule 1 po závodě v Malajsii sedla do letadla a během chvíle byla v Singapuru. Valtteri Bottas zvolil jinou dopravu. Během čtyř dnů projel na kole téměř 420 kilometrů přes plantáže, džungli i nezpevněné cesty a místní fauna mu cestu několikrát výrazně zpestřila.
Bottas se na Velkou cenu Singapuru dopravil na kole. Cestou přeskočil ještěra, potkal hady a honil ho pes

Bottas se na Velkou cenu Singapuru dopravil na kole. Cestou přeskočil ještěra, potkal hady a honil ho pes

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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