Boston nehledal dalšího Pastrňáka. V Peterkovi koupil přesně to, co vedle něj dlouho chybělo

JJ Peterka potřeboval na první gól v dresu Boston Bruins jediný zápas. Proti Rangers se po více než pětapadesáti minutách bez branek rozjel závěr, během něhož Boston skóroval třikrát za 75 sekund. Peterka vstřelil prostřední gól a okamžitě tak dostal první malou splátku za cenu, kterou za něj Bruins v létě zaplatili.
Ta cena nebyla malá. Boston poslal Utahu 23. volbu draftu 2026 a podmíněnou volbu v prvním kole roku 2028. Za čtyřiadvacetiletého křídelníka, který v minulé sezoně zaznamenal 25 gólů a 47 bodů, je to investice, která dává smysl pouze tehdy, pokud Bruins věří, že v jejich prostředí může být Peterka výrazně důležitější než v předchozím klubu.
Boston nepotřeboval dalšího hráče, který chce hrát stejně jako Pastrňák
David Pastrňák je dnes centrem bostonské ofenzivy v téměř každém významu toho slova. Minulou sezonu znovu překonal sto bodů a před začátkem nové převzal také kapitánské „C“. Bruins proto nepotřebují hledat někoho, kdo bude dělat totéž co on. Potřebují hráče, kteří jeho přítomnost využijí.
Peterka nabízí jiný profil. Je rychlý, nebezpečný v přechodu do útoku, dokáže zakončovat z pohybu a nepotřebuje mít puk dlouho na holi, aby akce skončila šancí. Právě to může vedle Pastrňáka fungovat: když se obrana musí soustředit na největší střeleckou hrozbu Bruins, Peterka může napadat prostor, který tím vznikne.
NHL.com už po letním příchodu počítalo s tím, že dostane šanci na první lajně s Pastrňákem. V úvodním zápase opravdu nastoupil po jeho boku spolu s Eliasem Lindholmem.
Jedno číslo možná vysvětluje cenu lépe než loňských 47 bodů
Peterkova poslední sezona v Utahu nebyla statisticky nejlepší v kariéře. Rok předtím nasbíral v Buffalu 68 bodů a v sezoně 2025/26 klesl na 47. Pokud bychom hodnotili obchod jen podle tohoto propadu, dvě první kola by mohla působit přehnaně.
Jenže NHL.com před sezonou upozornilo na jinou statistiku: Peterka je za poslední tři ročníky dělený šestnáctý v celé NHL v počtu gólů při hře pět na pět. To je pro Boston velmi zajímavé právě proto, že Bruins už mají elitního přesilovkového střelce v Pastrňákovi. Potřebují zároveň vytvářet produkci i bez speciálních formací.
Peterka tedy nepřichází jen jako hráč s nějakým počtem bodů. Boston v něm kupuje schopnost dávat góly v situacích, kdy proti sobě stojí obě mužstva v plném počtu a prostor je mnohem obtížnější získat.
Pastrňák navíc díky němu nemusí všechno tvořit sám
Tohle může být pro Boston dlouhodobě ještě důležitější. Když soupeř ví, že prakticky každá nebezpečná akce první formace musí projít přes Pastrňáka, může obranu výrazněji naklánět na jeho stranu. Druhá skutečná hrozba na opačném křídle rozhodování obránců komplikuje.
Peterka nepotřebuje převzít roli hlavního tvůrce hry. Stačí, když dokáže trestat soupeře za příliš velkou pozornost věnovanou kapitánovi Bruins. Právě tahle kompatibilita může jeho hodnotu v Bostonu zvýšit i bez toho, aby se z něj musel stát osmdesátibodový hráč.
Při debutu dostal velmi pěknou ukázku této role. Boston dlouho nedokázal překonat Igora Šesťorkina, ale jakmile se zápas otevřel, Peterkova rychlost a práce s pukem se okamžitě dostaly ke slovu. NHL.com po utkání jeho zakončení vyzdvihlo právě jako ukázku dovedností, kvůli nimž ho Bruins přivedli.
Dvě první volby ale zároveň znamenají, že čekání nebude dlouhé
Boston nekupoval projekt na pět let. Peterkovi je 24, má za sebou přes tři stovky zápasů NHL a čtyři další roky smlouvy. Bruins proto očekávají, že bude fungovat okamžitě.
To vytváří větší tlak než běžný příchod mladého hráče. Pokud se Peterka usadí v první formaci, vrátí se někam k produkci z nejlepší sezony a zároveň udrží svou sílu při hře pět na pět, cena dvou prvních kol může časem působit velmi rozumně. Jestli zůstane kolem čtyřiceti až padesáti bodů bez většího vlivu na hru, bude se obchod posuzovat úplně jinak.
První gól samozřejmě nic z toho nerozhoduje. Přesto ukázal nejdůležitější věc: Bruins nepřivedli Peterku proto, aby měli další slavné jméno v top six.
Přivedli ho, protože vedle Pastrňáka potřebovali někoho, kdo umí obranu poškodit jiným způsobem. A pokud tahle kombinace začne fungovat pravidelně, může právě v ní být odpověď na otázku, proč Boston za jednoho křídelníka obětoval tak velkou část své draftové budoucnosti.
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Zdroje: NHL.com – Peterka wastes little time making mark, scores game-winning goal in Bruins debut [1], NHL.com – Peterka traded to Bruins by Mammoth for 2 first-round picks [2], NHL.com – Bruins acquire key piece in Peterka [3], Reuters – Bruins win 11th straight home opener with late surge past Rangers [4].