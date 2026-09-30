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Boston nehledal dalšího Pastrňáka. V Peterkovi koupil přesně to, co vedle něj dlouho chybělo

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JJ Peterka skóroval hned při prvním zápase za Boston Bruins. Samotný gól ale nevysvětluje, proč za něj klub v létě zaplatil dvě volby v prvním kole draftu. Bruins potřebovali vedle Davida Pastrňáka přidat rychlost, produktivitu při hře pět na pět a dalšího útočníka, který dokáže obranu napadat jiným způsobem. První zápas naznačil, proč právě Peterka může být pro nový Boston důležitější, než napovídají jeho loňská čísla.
Boston nehledal dalšího Pastrňáka. V Peterkovi koupil přesně to, co vedle něj dlouho chybělo

Boston nehledal dalšího Pastrňáka. V Peterkovi koupil přesně to, co vedle něj dlouho chybělo

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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