Boston dal tři góly za 75 sekund a zničil Rangers. Pastrňák při premiéře s céčkem nebodoval, přesto slaví rekord NHL

Úterý 29. září 2026, TD Garden. Celý večer se zdálo, že úvodní zápas sezony 2026/27 skončí bezbrankovou remízou nebo se rozhodne jedinou trefou. Igor Šesťorkin chytal za Rangers výborně, Jeremy Swayman na druhé straně taky. A pak přišla 56. minuta, a během 75 sekund bylo po všem. Fraser Minten, JJ Peterka a Mark Kastelic nasázeli tři góly a Boston vyhrál 3:0. Pro Davida Pastrňáka, který dva dny předtím převzal kapitánské céčko jako 28. kapitán v historii klubu, to byl debut snů. Ne kvůli vlastním bodům, ty nepřidal žádné. Ale kvůli způsobu, jakým jeho tým zvítězil.
Sedmdesát pět sekund, které změnily celý večer
Do 55. minuty a 46. sekund svítily na ukazateli dvě nuly. Rangers v průběhu zápasu osmkrát ztratili puk a Boston z toho těžil, jenže Šesťorkin vytáhl jeden zákrok za druhým, zastavil Zachův únik, chytil maskou tvrdou ránu, vynuloval i Pastrňáka. Pak ale přišel zlom.
Minten, dvaadvacetiletý centr získaný loni z Toronta, zachytil puk v neutrální zóně, dostal přihrávku od Masona Lohreie a ze slotu prostřelil Šesťorkina. 1:0. O 52 sekund později převzal kotouč Peterka, obejel obránce Bradena Schneidera a zakončil mezi betony. 2:0. Rangers v panice stáhli brankáře, a za dalších 23 sekund Kastelic trefil prázdnou branku. 3:0. Konec.
Střely na branku? 24:23 pro Rangers. Výsledek? Absolutní bostonská dominance posledních 75 sekund.
Kapitán bez bodu, tým s rekordem
Pastrňák byl jmenován kapitánem 27. září, pouhé dva dny před openerem. Bruins fungovali bez kapitána od odchodu Brada Marchanda v březnu 2025 a český útočník se stal teprve 28. hráčem v historii organizace, který céčko nosí. Podle všeho jde o prvního Čecha v této roli.
Na ledě měl šance, ale Šesťorkin mu je sebral. Nula v kolonce bodů. Jenže rekord, který Boston vyrovnal, není o jednom hráči, je o jedenácti po sobě jdoucích výhrách v úvodním domácím zápase sezony. Sérii držel od roku 1953 do 1964 Montreal Canadiens. Šedesát dva let se na ni nikdo nedotáhl. Teď ji Boston dorovnal.
Pro kontext: před tímto zápasem měli Bruins sérii deseti výher, stejně jako Toronto a Washington ve svých nejlepších obdobích. Jedenáctá výhra je historická.
Tři střelci, které byste měli znát
Žádný z trojice gólových hrdinů nepatří mezi hvězdy první lajny. Právě to dělá ten večer výjimečným.
- Fraser Minten přišel z Toronta v březnu 2025 výměnou za Brandona Carla. V nováčkovské sezoně 2025/26 nasbíral 35 bodů s bilancí +21 a v září mu Boston dal sedmiletou smlouvu. Ve dvaadvaceti je už součástí dlouhodobého plánu.
- JJ Peterka, čtyřiadvacetiletý německý křídelník, dorazil teprve v létě z Utahu. Minulou sezonu zakončil s 25 góly a 47 body. Hned v prvním soutěžním zápase za Boston ukázal, proč si ho vedení vyhlédlo; individuální akce kolem Schneidera byla čistá práce.
- Mark Kastelic je silový útočník, kterého Bruins získali z Ottawy v červnu 2024. Profil? Hity, fyzická hra, občasný gól. Ten do prázdné branky byl přesně kastelicovský, žádná krása, stoprocentní efektivita.
Kolaps Rangers a Sullivanův hořký milník
Pro newyorskou stranu byl večer dvojnásob bolestivý. Trenér Mike Sullivan odkoučoval svůj tisící zápas v NHL, a jeho tým v něm nevstřelil ani gól. Rangers celý zápas bojovali s rozehrávkou, osm ztrát puků bylo příliš i na brankáře Šesťorkinova kalibru. Ten odchytal skvělých 55 minut, ale poslední minuty ho pohřbily. Dvacet zákroků, nula inkasovaných do 56. minuty, tři góly za minutu a čtvrt. Statistika, která vypadá jako tisková chyba.
Boston vstoupil do nové sezony přesně tak, jak si Pastrňák představoval, když před debutem mluvil o touze být „nejlepší verzí sebe sama\“ pro tým. Sám sice neskóroval, ale jedenáct výher v řadě v domácích openerech mluví jasněji než jakýkoli individuální bod. Kapitánské céčko na dresu Bruins nosí poprvé Čech, a poprvé v historii klubu ho nosí hráč, jehož první večer s ním skončil vyrovnáním rekordu NHL.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka