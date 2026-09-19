Bořek Slezáček ukázal sedmnáctiletého syna a fanoušci žasnou. Kolja vypadá jako jeho mladší kopie, jen bez plnovousu a brýlí

Bořek Slezáček sdílel na svém instagramovém profilu snímek, na kterém stojí vedle syna Kolji. Reakce sledujících přišly okamžitě a v jednom duchu: geny se nezapřou. Vedle devětapadesátiletého herce v jeho typické úpravě (plnovous, brýle, ustálený „televizní“ look) stojí mladý muž s hladkou tváří, rozcuchanými vlasy a pohledem, který jako by někdo zkopíroval a odmazal čtyři dekády. Jenže tahle podobnost není objev posledních dnů. Je to příběh, který se táhne přes celé Koljovo dospívání, a teprve teď dostává nový rozměr.
Podobnost, kterou média řeší už dvanáct let
Nejstarší veřejně dohledatelné srovnání otce a syna pochází z února 2014, kdy pětiletý Kolja doprovázel Bořka na premiéru filmu Bella a Sebastián. Už tehdy ho novináři označili za „tátova malého dvojníka“. O rok později, v březnu 2015, stál šestiletý kluk na konkurzu do muzikálu Děti ráje, a komentáře pod články zněly stejně jako dnes.
Co se za tu dobu změnilo? Kolja vyrostl. Doslova. Podle Super.cz už otce výškově přerostl. Společné rysy ale zůstaly: výrazné oči, tvar obličeje, podobný pohled. Rozdíly jsou čistě stylingové, Bořkův plnovous a brýle versus Koljova mladistvá, čistší stylizace. Právě ten kontrast dělá aktuální fotografii tak vizuálně výraznou. Dva muži ze stejného těsta, a přitom každý z jiné generační kapitoly.
Od roztomilého synka k vlastnímu profesnímu obrysu
Dlouho byl Kolja v médiích jen „dítě celebrity“. Objevil se na premiéře, na konkurzu, v březnu 2026 v souvislosti s pořadem Máme rádi Česko. Vždycky po boku otce, vždycky v roli doprovodu. Jenže mezitím se něco posunulo.
Bořek Slezáček v říjnu 2024 pro iDNES prozradil, že Kolja studuje produkci na umělecké střední škole. Ne herectví, ne režii, produkci. Přitom v roce 2015 otec mluvil o tom, že syn chodí na herectví a zpěv. V roce 2020 ho zase popsal jako kluka s vlohami pro kameru, který mu doma natáčel pořad Shaker. Cesta od dětského konkurzu přes domácí natáčení až ke studiu produkce naznačuje, že Kolju víc táhne zákulisí než reflektory.
Podle nás je to zajímavější trajektorie, než kdyby jednoduše šel ve stopách otce před kameru. Syn známého herce, který si vybere organizační a technickou stránku oboru, tím vlastně říká: chci být u toho, ale po svém.
Film Narozeniny jako společný průsečík
Jedna věc ale Kolju před kameru přece jen přivedla. Podle dostupných informací si spolu s otcem zahrál ve filmu Narozeniny v režii Jana Hřebejka. Natáčení začalo v srpnu 2026 a snímek má vstoupit do českých kin 13. května 2027.
Příběh samotného filmu je přitom neobvyklý. Narozeniny nevznikly klasickou cestou od scénáře k filmu. Bořek Slezáček napsal původní filmový scénář, z něhož se nejprve stala divadelní inscenace v Divadle Mír, ta měla světovou premiéru v říjnu 2024 a do června 2025 ji vidělo přes patnáct tisíc diváků. Teprve potom se projektu ujal Hřebejk a vrátil ho zpět na filmové plátno. Koljova konkrétní role zatím v oficiálních materiálech uvedená není, ale samotný fakt, že student produkce stanul před kamerou ve filmu postaveném na otcově scénáři, dává společné fotografii ještě další vrstvu.
Dá se čekat, že právě premiéra Narozenin bude momentem, kdy česká veřejnost Kolju Slezáčka poprvé uvidí odděleně od instagramových snímků a společenských rubrik.
Bořek Slezáček v roce 2026: pořád čitelný, pořád viditelný
Aby srovnání fungovalo, musí být jasná i druhá strana rovnice. Bořek Slezáček je v roce 2026 stále výraznou televizní tváří, TV Nova ho vede jako herce seriálu Ulice a jeho poznávací znaky zůstávají neměnné. Fanoušci tedy Kolju nesrovnávají s archivní verzí otce z devadesátek, ale s mužem, kterého vidí na obrazovce každý týden. O to silněji podobnost rezonuje.
Koljova matka, produkční Žaneta Suchánková, s Bořkem vychovává dva syny, Nikolaje a mladšího Andreje. Aktuální pokrytí připouští, že atraktivitu má Kolja i po matce, ale dominantní vizuální otisk je jednoznačně otcovský.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová