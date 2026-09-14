Boráros obvinil expartnerku z nevěry a ona mu pohrozila soudem. MMA zápasník válku přenášel na sociální sítě

Ještě v březnu 2026 ji na Instagramu bránil před útoky sledujících. Zdůrazňoval, jak důležitou roli hraje v životě jeho dcery Zory, jak se o ni stará, jak nikoho nechce nahrazovat. O půl roku později o téže ženě píše jako o člověku spojeném se zradou a lhaním. Příběh rozchodu Gábora Borárose a Dóry Hosszúové se během léta 2026 proměnil z tichého rozloučení v otevřenou reputační válku na sociálních sítích, a to ve chvíli, kdy zápasník už paralelně řeší spor o péči o dceru a konflikt s její babičkou.
Od smíření k obviněním: jak eskalovala časová osa
3. července 2026 Dóra Hosszúová na Instagramu potvrdila, že se s Borárosem rozešli. Tón byl smířlivý. Psala, že vztahy se nemají uzavírat s hněvem, a zdůraznila, že Zora má u svého otce to nejlepší místo. Rozhodnutí označila za konečné a odmítla, že by souviselo s péčí o dítě.
Sedmnáct dní nato, 20. července, zveřejnil Boráros emotivní příspěvek o bolesti po rozchodu. Žádná ztráta ho prý tolik nezasáhla. Stále bez obvinění, stále v rovině osobního truchlení.
Zlom přišel v září. 4. září se na jeho profilu objevily ostré narážky („nie som ten, ktorý sa potrebuje zmeniť“, tedy „nejsem ten, kdo se potřebuje změnit“) a 8. září už otevřeně psal o nevěře. Tvrdil, že „za jeho zády“ něco běželo „kdo ví jak dlouho“, že vedle Dóry byl muž, který musel být tajen, a že ne on podvedl partnerku. Jméno údajného muže ani žádný důkaz nezveřejnil.
Dóra tentýž den reagovala vlastní Instagram story: Borárosovi prý bylo jasně sděleno, aby to celé ukončil. Pokud nepřestane, pošle věc právní cestou. Dodala, že ji stále „nenechá na pokoji“.
Co říká slovenské právo
Dóra neupřesnila, jakou právní cestu má na mysli. Slovenský občanský zákoník ale v paragrafech 11 a 13 chrání osobnost, čest, důstojnost i soukromí a umožňuje domáhat se, aby se od neoprávněných zásahů upustilo, odstranily se jejich následky, a případně přiznává i peněžitou satisfakci.
Pokud by Borárosova tvrzení byla nepravdivá a způsobilá vážně poškodit pověst nebo rodinné vztahy, otevírá se i trestněprávní rovina. Slovenský trestní zákon v paragrafu 373 definuje ohovárání (pomluvu), přičemž veřejná forma šíření, tedy třeba Instagram s tisíci sledujícími, je výslovně přitěžující okolností.
Podle nás je klíčové právě to, co Boráros nezveřejnil. Tvrdí, ale nedokládá. A právě absence důkazů při současné veřejnosti obvinění vytváří prostor, ve kterém by případná žaloba mohla mít reálnou šanci uspět.
Dva fronty najednou: Dóra a babička Zory
Rozepře s Dórou neprobíhá ve vzduchoprázdnu. Boráros v roce 2026 čelí řetězci krizí, které se vzájemně překrývají:
- Leden 2026: Zemřela Monika Jákliová, matka jeho dcery Zory.
- Jaro 2026: Boráros i Dóra veřejně vysvětlovali, jak společně fungují v péči o Zoru, přičemž Dóra opakovaně zdůrazňovala, že nechce převzít roli matky.
- Červen 2026: Dvě kontroly dětské ochrany v domácnosti, které Boráros ventiloval na Instagramu.
- Červenec 2026: Veřejný útok na matku Moniky Jákliové, oznámení prodeje domu a stěhování, rozchod s Dórou.
- Září 2026: Obvinění Dóry z nevěry a její hrozba soudem.
Spor se Zorinou babičkou je přitom úplně jiného charakteru. Tam jde o opatrovnické otázky, úřady, podle Borárosových slov i soud. Konflikt s Dórou je čistě reputační: veřejné obviňování bez zveřejněných důkazů versus snaha druhou stranu umlčet právní hrozbou. Společné mají jediné: Boráros obojí řeší přes Instagram.
Obrat, který mluví sám za sebe
Kontrast mezi jarem a zářím 2026 je u Borárose mimořádně ostrý. V březnu na sociálních sítích bránil Dóru proti sledujícím, kteří jí vyčítali, že nahrazuje Zorinu matku. V dubnu Dóra sama vysvětlovala, že je pro ni důležité, aby Zora na biologickou matku nikdy nezapomněla. V květnu spolu vystupovali v médiích a popisovali, jak fungují mezi Dunajskou Stredou a Budapeští.
A pak se něco zlomilo. Co přesně, veřejně nedokáže věrohodně popsat ani jeden z nich. Dóra mluví o „závažných důvodech“ a trvá na konečnosti. Boráros mluví o zradě. Pravdivost jádra obvinění z dostupných zdrojů ověřit nelze.
Co to znamená pro zápasníka z OKTAGONu
Oficiální profil OKTAGON MMA stále vede Borárose mezi svými zápasníky se skóre 20-10-1, jako prvního šampiona OKTAGON VÝZVA. Veřejně se od něj nedistancoval promotér ani žádný sponzor. Jenže místo zápasů se o něm opakovaně píše kvůli rodinným a partnerským konfliktům, a to i v českých médiích.
Dá se čekat, že pokud Dóra svou hrozbu naplní a věc skutečně skončí u soudu, mediální pozornost se ještě zintenzivní. Boráros zatím pokračuje ve vzorci, který letos opakuje: soukromý problém, Instagram, eskalace, další front. Tentokrát jen změnil cíl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta