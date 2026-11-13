Bombastický recept na churros. Na trzích vyjdou na majlant, ale doma si je připravíte doslova za pár korun a chutnají ještě líp

Když se ve Španělsku vydáte ráno na procházku, možná vás překvapí fronta před malým stánkem se smaženým pečivem. Místní si tu kupují churros ke snídani, turisté spíš ze zvědavosti. Prodavač vytahuje z oleje jednu várku za druhou a zlatavé tyčinky mizí z pultu ještě teplé. Domácí churros se skořicovým cukrem si přitom můžete připravit i bez cesty do Španělska. A možná zjistíte, že vám chutnají víc než klasické koblihy.
Španělé mají pro tuto pochoutku dokonce vlastní podniky, kterým říkají churrerías. Chodí do nich celé generace a churros si dopřávají nejen ráno, ale také během odpoledne. O tom, kde se vlastně vzaly, se dodnes vedou spory. Podle jedné pověsti je připravovali pastevci v horách, kteří neměli možnost péct čerstvý chléb. Jiná teorie je spojuje s čínským smaženým pečivem youtiao. Jisté je, že ve Španělsku už dávno zdomácněly.
Možná vás napadne, proč mají churros právě takový vroubkovaný povrch. Není to jen kvůli vzhledu. Díky podélným rýhám má těsto větší plochu, která se při smažení opeče dozlatova. Základem je odpalované těsto, jaké známe například z domácích věnečků. Jen se místo trouby připravuje v horkém oleji a nepotřebuje žádnou náplň.
Pokud máte rádi skořici, můžete jí do cukrové směsi přidat o něco víc. Ve Španělsku se ale churros často podávají jen s obyčejným cukrem. Doma k nim zkuste nabídnout také slaný karamel nebo malinovou omáčku. Na dětské oslavě můžete připravit několik misek s různými příchutěmi, aby si každý vybral podle sebe. A jestli vám nějaké zbudou, počítejte s tím, že druhý den už nebudou tak křupavé.
Do hrnce nalijte 250 ml vody, přidejte máslo a sůl. Směs zahřívejte, dokud se máslo nerozpustí a voda nezačne vařit. Poté hrnec na chvíli odstavte z plotny.
Do horké tekutiny nasypte najednou všechnu hladkou mouku a důkladně promíchejte vařečkou. Hrnec vraťte na mírný oheň a těsto přibližně 2–3 minuty míchejte, dokud nevznikne hladká hmota, která se odlepuje od stěn nádoby. Hotové těsto přendejte do mísy a nechte asi 10 minut zchladnout.
Do vlažného těsta postupně zapracujte 3 vejce, vždy jedno po druhém. Po každém přidání směs důkladně promíchejte, aby se vejce zcela spojilo s těstem. Výsledná hmota má být hladká, hustá a dostatečně pevná, aby po vytlačení držela tvar.
Připravené těsto přendejte do pevného cukrářského sáčku s velkou hvězdicovou špičkou. Sáček naplňte maximálně do 2/3, aby se vám s ním dobře pracovalo. Připravte si také kuchyňské nůžky, kterými budete jednotlivé tyčinky oddělovat.
V hlubším hrnci rozehřejte rostlinný olej na 175–180 °C. Teplotu nejlépe zkontrolujte kuchyňským teploměrem, protože příliš horký olej by těsto rychle připálil na povrchu. Do oleje opatrně vytlačujte přibližně 10 cm dlouhé proužky a nůžkami je odstřihujte. Sáček držte bezpečně nad hladinou, aby olej nestříkal.
Churros smažte po menších dávkách přibližně 4–5 minut dozlatova a během smažení je opatrně obracejte. Do hrnce nevkládejte příliš mnoho kusů najednou, aby teplota oleje prudce neklesla. Hotové tyčinky vyjměte děrovanou naběračkou a položte na papírové utěrky, které odsají přebytečný tuk.
V širší misce smíchejte krupicový cukr s mletou skořicí. Ještě teplé churros ve směsi postupně obalte ze všech stran, aby se na jejich povrchu vytvořila rovnoměrná sladká vrstva. Pokud máte raději méně výraznou skořicovou chuť, použijte pouze 1 lžičku skořice.
Hotové churros rozdělte na talíře a podávejte nejlépe ihned po usmažení. Výborně chutnají samotné, ale můžete k nim nabídnout také hustou čokoládovou nebo karamelovou omáčku. Na společné pohoštění je naservírujte na větší talíř a doprostřed postavte misku s omáčkou na namáčení.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová