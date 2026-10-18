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Bolí tě klouby, svaly nebo záda a slyšíš, že je to věkem? Menopauza může hrát větší roli, než si myslíš

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Dennívýzva
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Bolest ramene, která nechce odejít. Ranní ztuhlost, i když jsi včera nesportovala. A dobře míněná rada, že po čtyřicítce už to tak chodí. Jenže chronická bolest není povinnou součástí stárnutí. Letošní Světový den menopauzy upozorňuje právě na obtíže, které ženy často příliš dlouho snášejí bez pořádného vysvětlení.
Bolí tě klouby, svaly nebo záda a slyšíš, že je to věkem? Menopauza může hrát větší roli, než si myslíš

Bolí tě klouby, svaly nebo záda a slyšíš, že je to věkem? Menopauza může hrát větší roli, než si myslíš

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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