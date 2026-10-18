Bolí tě klouby, svaly nebo záda a slyšíš, že je to věkem? Menopauza může hrát větší roli, než si myslíš

Bolí tě rameno, a tak vyměníš polštář. Začne pobolívat koleno, a tak usoudíš, že to bude počasím. V noci tě probudí kyčel a ráno přemýšlíš, jestli ses zkrátka jen špatně vyspala. Jedna bolest sama o sobě mnoho neprozradí. Když se ale podobné obtíže vracejí, mění nebo postupně přibývají, zaslouží si víc než mávnutí rukou a větu „to už je věkem“.
Právě proto si International Menopause Society pro Světový den menopauzy 18. října 2026 vybrala téma Chronic Pain at Midlife, chronická bolest ve středním věku. Nejde o tvrzení, že menopauza vysvětluje každé bolavé koleno. Jde o upozornění, že potíže žen v tomto období bývají někdy podceňované, a přitom mohou mít několik příčin, které je možné rozpoznat a léčit.
Když hormony ovlivňují víc než menstruační cyklus
Perimenopauza, tedy období před poslední menstruací, nebývá jeden jasně ohraničený okamžik. Hladiny hormonů kolísají, mění se spánek, menstruační cyklus i způsob, jakým tělo reaguje na běžnou zátěž. Mezi možné příznaky patří také bolesti svalů a kloubů. Britská NHS je výslovně uvádí mezi obtížemi perimenopauzy a menopauzy, stejně jako například návaly horka, změny nálady nebo problémy se spánkem.
Estrogen se podílí na mnoha procesech v těle a jeho změny mohou souviset s tím, jak ženy vnímají bolest nebo zvládají regeneraci. Zároveň se v tomto životním období často sejdou další faktory: méně kvalitní spánek, pracovní stres, péče o rodinu, dřívější úrazy nebo již existující onemocnění. Z jednoduché rovnice „ubývá estrogen = bolí všechno“ by proto vzniklo velmi nepřesné vysvětlení.
Důležitý je i opačný omyl. To, že žena prochází menopauzálním přechodem, neznamená, že bolest automaticky souvisí právě s ním. Může jít o artritidu, přetížení, zánětlivé onemocnění, potíže s nervy či úplně jinou příčinu. A rozlišit je dokáže až odpovídající vyšetření.
„Vždyť vypadáš úplně zdravě“ není diagnóza
Chronická bolest se obvykle označuje jako bolest přetrvávající nebo opakovaně přítomná po dobu delší než tři měsíce. Někdy je zřejmý její původ, jindy se příčina hledá obtížně. To však neznamená, že bolest není skutečná. Může zasahovat do práce, spánku, pohybu i intimního života, přestože na člověku není nic vidět.
Představ si ženu, která ráno normálně odvede děti do školy, potom odpracuje osm hodin a večer ještě připraví večeři. Okolí má dojem, že všechno zvládá, ale ona si během dne třikrát musí sednout, protože ji vyčerpává bolest. Výkon, který podává navenek, není důkazem, že její obtíže jsou malé. A fakt, že se jí někdy uleví, neznamená, že si je jindy vymýšlí.
Letošní odborné téma proto klade důraz i na to, aby se bolest neposuzovala jen podle jedné laboratorní hodnoty nebo okamžiku během návštěvy ordinace. Důležitý je její vývoj, dopad na každodennost a další příznaky.
Co si připravit, než půjdeš k lékaři
Nemusíš přicházet s vlastní diagnózou ani složitým seznamem hormonálních testů. Pro začátek je mnohem užitečnější několik konkrétních pozorování. Kde bolest vzniká, jak dlouho trvá, jestli je horší ráno či večer, zda se přidává otok, brnění nebo omezení pohybu. Zaznamenat si můžeš také změny cyklu, kvality spánku, užívané léky a to, co obtíže zlepšuje či zhoršuje.
Pomáhá i jednoduchá věta: „Nejvíc mi to komplikuje…“ Možná kvůli bolesti nevydržíš delší dobu stát, budíš se nebo přestáváš dělat věci, které jsi měla ráda. Právě takové informace umožní lékaři lépe posoudit, co potřebuješ. Někdy bude vhodné fyzioterapeutické vyšetření, jindy laboratorní testy, další specialista nebo společná debata o možnostech léčby menopauzálních příznaků.
Hormonální léčba může některým ženám pomoci s příznaky menopauzy, ale není univerzálním lékem na každou chronickou bolest a není vhodná pro každého. O případném přínosu a rizicích rozhoduje konkrétní zdravotní situace. Stejně tak nemá smysl spoléhat jen na doplňky stravy, pokud se obtíže zhoršují nebo mají nejasný původ.
Pohyb ano, přemáhání za každou cenu ne
Když něco bolí, bývá lákavé přestat se hýbat úplně. Jenže dlouhodobé omezení pohybu může vést k poklesu síly a kondice, které tělu v každodenním životě pomáhají. Pro mnoho lidí je proto užitečný přiměřený, postupně dávkovaný pohyb, posilování nebo fyzioterapie. Zásadní jsou ovšem příčina bolesti a individuální možnosti, ne univerzální internetová sestava „na všechny klouby“.
Stejnou pozornost si zaslouží spánek. Když tě bolest opakovaně budí, únava další den zhorší zvládání běžných povinností. Opatření, která pomohou zlepšit spánek, mohou být součástí péče, ale sama nenahrazují léčbu konkrétního onemocnění. A pokud tělo signalizuje, že něco není v pořádku, není potřeba mu dokazovat svou houževnatost dalším intenzivním cvičením.
Kdy už není čas čekat, že to samo přejde
Pokud bolest neustupuje, opakuje se, zhoršuje nebo ovlivňuje běžný život, objednej se k lékaři. Akutně je potřeba řešit například náhle vzniklou velmi silnou bolest, bolest s vysokou horečkou, horký oteklý kloub nebo výrazné neurologické příznaky. Urgentní vyšetření vyžadují i některé kombinace bolesti zad se slabostí končetin či změnami kontroly močení a stolice.
Světový den menopauzy tak připomíná něco jednoduchého a velmi důležitého. Žena nemusí bolest tajit jen proto, že už jí není dvacet. Nemusí si ji ani vysvětlovat menopauzou dřív, než se zjistí, co se opravdu děje. A už vůbec nemusí čekat, až bude tak silná, že jí přestane zbývat energie na všechno ostatní. Věk může být součástí příběhu. Neměl by být poslední větou celé diagnózy.
Tento článek má informační charakter a nenahrazuje individuální lékařské vyšetření. Přetrvávající, novou nebo zhoršující se bolest konzultuj s lékařem; při náhlých závažných příznacích vyhledej akutní pomoc.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o zdraví najdeš na Poudrée.
Zdroje: International Menopause Society – World Menopause Day 2026: Chronic Pain at Midlife [1], NHS – Symptoms of menopause and perimenopause [2], NHS – Joint pain [3].