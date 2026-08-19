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Bolestivé zranění libereckého hokejisty Péreze. Kvůli zlomenině nosu je na šest týdnů mimo

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Dva góly za dva dny, titul Tygr zápasu, a o 48 hodin později konec přípravy. Jaromír Pérez přišel o start sezony ve chvíli, kdy v Liberci začínal sbírat body.
Bolestivé zranění libereckého hokejisty Péreze. Kvůli zlomenině nosu je na šest týdnů mimo

Bolestivé zranění libereckého hokejisty Péreze. Kvůli zlomenině nosu je na šest týdnů mimo

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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