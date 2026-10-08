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Bolestivá zpověď Mirka Topolánka o rakovině s metastázami: „Kdybych nebyl VIP, jsem už mrtvý," přiznal

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Mirek Topolánek mluvil hodně otevřeně. Jeho léčba rakoviny slinivky se zkomplikovala metastázami na plicích, přesto stále doufá.
Fotografie Miroslava Topolánka

Fotografie Miroslava Topolánka

Zdroj: Foto: NextFoto, Miroslav Topolánek v Pivovaru Národní
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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