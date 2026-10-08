Bolestivá zpověď Mirka Topolánka o rakovině s metastázami: „Kdybych nebyl VIP, jsem už mrtvý," přiznal

Mirek Topolánek mluvil hodně otevřeně. Jeho léčba rakoviny slinivky se zkomplikovala metastázami na plicích, přesto stále doufá.
Když člověk, kterého veřejnost zná desítky let, popíše nemoc, aniž by to nějak extra zaobaloval, obvykle nejde pouze o soukromou zprávu. V redakci In-Lifestyle nás zaujalo, že Topolánek ani v této situaci nemluví s nějakým větším rozrušením. Dost tvrdě a jasně pojmenovává, proč je rakovina slinivky tak zrádná: její příznaky mohou být dlouho nenápadné a nemoc se často odhalí až v pokročilé fázi.
Nemoc se ozvala znovu ve chvíli, kdy už věřil, že se situace lepší
Nový impuls je v jeho případě jednoznačný. Mirek Topolánek nedávno popsal, že si ještě na jaře myslel, že má nejhorší za sebou. Nyní řeší metastázy na plicích, stále dochází na chemoterapie a čeká, zda se zapojí do amerického výzkumného programu, jak uvedl v rozhovoru pro Studio N.
Jeho věta „Když se nic nestane a něco nezkusíme, tak to není na dlouho. Ale nějaký rok to ještě vydržím“ nepatří k těm, které by šly rychle přejít. O to víc vynikne, že vedle ní mluvil i o docela běžném denním režimu: posilovna, tenis, fyzio, golf. Topolánek se evidentně snaží si udržet alespoň kousek normálního života ve chvíli, kdy se dny začnou řídit termíny vyšetření, léčbou a čekáním.
Zdeněk Žák během dovolené zkolaboval a musel rovnou do nemocnice: Doktor prozradil, co se stalo s jeho ledvinami
U rakoviny slinivky rozhoduje čas
Mirek Topolánek delší dobu upozorňuje, že u rakoviny slinivky rozhoduje hlavně čas. Sám řekl, že okno mezi chvílí, kdy je na vyšetření něco vidět, a okamžikem, kdy je nádor ještě řešitelný, bývá hodně krátké. I proto založil nadační fond „Štěstí nestačí“ a opakuje nepříznivou statistiku: tuto diagnózu přežije jenom zhruba 10 % pacientů. Také Národní zdravotnický informační portál uvádí, že rakovina slinivky patří mezi onemocnění s velmi nepříznivou prognózou a často se odhalí až v pokročilé fázi.
Již dříve mluvil o tom, že kdyby nebyl VIP, byl by už mrtvý. Je to tvrdé, ale jeho slova vedou k širší otázce, jak důležitá je u podobné diagnózy rychlost, s jakou se člověk dostane k vyšetřením, specialistům a následné léčbě. U nemoci, kde mohou týdny znamenat zásadní rozdíl, je to významná věc.
Drží se konkrétních milníků
Výrazný moment přineslo také Aktuálně. Topolánek tam popsal, že si po loňské operaci stanovil osobní cíle. Chce se dožít synovy promoce, potom jeho svatby, a postupuje od jednoho milníku k dalšímu. Podobné myšlenky by měl v jeho situaci pravděpodobně skoro každý.
Topolánek netvrdí, že je všechno v pořádku. Nestaví se do role nezlomného vítěze. Ukazuje ale, že i během chemoterapie může existovat režim, disciplína a důvod ráno vstát. Je fér zůstat u toho, co je ověřené. Není jasné, jak dopadne jeho čekání na americký výzkumný program ani jak bude léčba dál zabírat. Z dostupných zdrojů to dnes nelze říct. Potvrzené ale je, že nemoc postoupila a že Topolánek sám veřejně mluví o zhoršení stavu i o pokračující chemoterapii.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Bolestivá zpověď Mirka Topolánka o rakovině s metastázami: „Kdybych nebyl VIP, jsem už mrtvý“ byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.