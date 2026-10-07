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Bolestivá dna může člověka dostat na dno. Hladinu kyseliny močové však sníží hořčík, třešně nebo zázvor

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Dna je velice bolestivá nemoc postihující klouby. Nahromaděná kyselina močová způsobuje nepohodlí a bolest, jež však můžete zmírnit pomocí některých domácích prostředků.
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Zdroj: Fotografie: Parkov~enwiki / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:39

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