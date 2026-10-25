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Bolest při dně můžete tlumit i doma. Jablečný ocet pijte dvakrát denně a pět skupin potravin vyřaďte z jídelníčku

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Vedle předepsané léčby se při dně dají vyzkoušet i domácí prostředky, které mají zmírnit bolest a zánět. Dva z nich doporučuje i lékařka Alana Biggers. Další krok se odehrává v jídelníčku
Bolest při dně můžete tlumit i doma. Jablečný ocet pijte dvakrát denně a pět skupin potravin vyřaďte z jídelníčku

Bolest při dně můžete tlumit i doma. Jablečný ocet pijte dvakrát denně a pět skupin potravin vyřaďte z jídelníčku

Zdroj: Foto: www.scientificanimations.com/ - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 19:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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