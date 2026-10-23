Bolavé klouby má zkrotit bobkový list z kuchyně. Domácí balzám stojí pár korun a vaří se nejvýš půl hodiny

Za tvrzením stojí podle původního článku lékařka Sade Meeks, jejíž text vyšel na webu Healthline. Bobkový list si má s bolestí kloubů poradit lépe než drahé léky a komerční přípravky a olivový olej s rozmarýnem mají jeho účinek posílit. Součástí článku je i video, jehož název slibuje, že bolest kloubů a kostí zmizí do sedmi dnů. Tuhle lhůtu ale mimo název videa nic dalšího nepodkládá.
Tři suroviny, dvě lžíce a jedna sklenice olivového oleje
Na balzám je potřeba polévková lžíce rozdrcených bobkových listů, stejné množství rozmarýnu a sklenice olivového oleje. Rozmarýn může být čerstvý i sušený, takže recept nezávisí na tom, jestli zrovna seženete bylinky v květináči. Poměr dvou lžic bylin ke sklenici tekutiny znamená, že výsledný přípravek je z převážné části olej.
Postup má jen pár kroků. Bobkový list a umytý rozmarýn se vloží do nádoby, zalijí olejem a promíchají. Směs se pak zahřívá ve vodní lázni na mírném ohni 20 až 30 minut a během té doby je třeba ji občas promíchat. Po vychladnutí se balzám přecedí přes sítko do sklenice, kterou jde uzavřít.
Původní článek uvádí, že balzám vyjde na pár korun. Konkrétní částku nepočítá.
Kdy a jak často olej nanášet, zůstává v receptu nevyřčené
Hotový olej se podle webu WebMD, na který se článek odkazuje, nanáší pravidelně na bolavé klouby a kosti. Při nanášení se má důkladně vmasírovat, aby ho tělo vstřebalo. Výsledkem mají být brzké pozitivní změny.
Slovo „pravidelně“ je přitom jediný údaj o dávkování. Recept neříká, kolikrát denně olej nanášet, kolik ho na jedno použití stačí ani po kolika týdnech bez zlepšení s ním přestat. Pokyn bez čísla si každý vyloží po svém a nedá se podle něj zjistit, jestli balzám zabírá.
Chybí i údaj o trvanlivosti. Návod končí přelitím do uzavíratelné sklenice a o tom, jak dlouho a kde ji skladovat, se nezmiňuje.
Slib nulových vedlejších účinků končí doporučením jít k lékaři
Článek balzám představuje jako zcela přirozený a pro zdraví neškodný prostředek, u kterého se nemusíte bát vedlejších účinků. Hned následující věta ovšem radí, abyste se před jeho použitím poradili s lékařem. Obě tvrzení stojí v jednom odstavci a jdou proti sobě, takže rozumnější je řídit se tím opatrnějším.
Podobně volné je srovnání s léky. Text tvrdí, že bobkový list pomůže „mnohem lépe“ než drahé přípravky, neuvádí však žádnou studii, počet lidí, kteří balzám zkoušeli, ani to, o jaké léky jde. Healthline a WebMD jsou zmíněné jako zdroje, ale článek z nich necituje jedinou konkrétní větu. Sedmidenní lhůta se objevuje jen v názvu přiloženého videa, sám text mluví o několika dnech.
Doporučení konzultovat použití balzámu s lékařem je v původním článku poslední větou.