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Bolavá břicha i mrtvice. V péči záchranářů během vinobraní skončily desítky lidí

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Záchranáři v pátek a v sobotu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili téměř 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, kolapsy a nevolnosti.
Bolavá břicha i mrtvice. V péči záchranářů během vinobraní skončily desítky lidí

Bolavá břicha i mrtvice. V péči záchranářů během vinobraní skončily desítky lidí

Zdroj: Znojemské historické vinobraní
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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