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Bojové sporty mi zachránily život, říká Alana Cook před debutem v OKTAGONu

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Alana Cook se na turnaji OKTAGON 93 poprvé představí evropským fanouškům. V exkluzivním rozhovoru pro MMAmag.cz promluvila o Niamh Kinehan, cestě k titulu, boji s depresí i spojení profesionálního MMA s akademickou kariérou.
Bojové sporty mi zachránily život, říká Alana Cook před debutem v OKTAGONu

Bojové sporty mi zachránily život, říká Alana Cook před debutem v OKTAGONu

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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