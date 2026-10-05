Bojkot hymny, údajný plivanec a urážky fanoušků. Irský kouč po dvou zápasech s Izraelem řekl, že s nimi už hrát nechce

Bačka Topola, malé město na severu Srbska, prázdné tribuny a zápas, který měl původně patřit Dublinu. Irsko tu v neděli 4. října remizovalo s Izraelem 1:1. Pro islandského trenéra irské reprezentace ale výsledek nebyl tím hlavním. Na otázku, zda by spolu obě země měly ještě někdy hrát, odpověděl pro RTÉ Sport jednoznačně: „Ne, neměli by.“ Hned dodal, že to není rozhodnutí jeho týmu, ale UEFA. Ta podle něj „musí zasáhnout a něco udělat“, jak cituje Sky Sports. Hallgrímsson nemůže los přepsat. Může ale nahlas říct, kdy reprezentační zápas přestává být jen fotbalem. To teď udělal.
Sedm dní, dva zápasy, jedna zátěž
Obě utkání Ligy národů se odehrála v rozmezí sedmi dní a ani jedno nebylo běžným fotbalovým zápasem.
- 27. září, Debrecín (Maďarsko): Irsko vyhrálo 3:0. Hráči nastoupili s černými páskami, Izraelcům před výkopem nepodali ruce a při izraelské hymně sklonili hlavy. Podle zpráv médií se Hallgrímsson během hymny otočil k hřišti zády. Brankář Gavin Bazunu odmítl nastoupit do obou zápasů. Podle Al Jazeery uvedl, že by bylo špatné se jich účastnit.
- 4. října, Bačka Topola (Srbsko): Irský „domácí“ zápas přesunula FAI z Dublinu na neutrální půdu. Hrálo se bez diváků, podle agentury AP „z organizačních důvodů“ a pod tlakem výzev k bojkotu. Gesta se opakovala a podle Sky Sports se k nim tentokrát přidal i realizační tým a vedení svazu. Troy Parrott proměnil penaltu, Dor Peretz krátce po přestávce vyrovnal.
V pozadí obou zápasů stála válka v Gaze a velmi silná podpora Palestiny v Irsku. Hallgrímsson ji v rozhovoru sám zmínil. Řekl také, že by žádnému národnímu týmu nepřál projít tím, čím Irsko prošlo během posledních dvou týdnů. Výčitku vůči soupeři z té věty nevyčtete, spíš únavu.
Obvinění, která zatím zůstávají obviněními
Kolem obou zápasů se nahromadila tvrzení, která je nutné držet odděleně od ověřených faktů.
Nejvážnější zaznělo v Srbsku. Damien Doyle, šéf kondičního úseku irského týmu, tvrdí, že na něj po poločasovém hvizdu v tunelu plivl izraelský hráč. Hallgrímsson potvrdil, že takové obvinění existuje, sám ale incident neviděl. Izraelský trenér Ran Ben Šimon podle Irish Times řekl, že už byl v kabině a nic nezaznamenal. Izraelský svaz komentář odmítl. Ben Šimon zároveň popřel, že by jeho hráči cíleně šli po irském záložníkovi Jaysonu Molumbym. Zatím jde o slovo proti slovu. Pokud bude podána a doložena formální stížnost, může věc řešit disciplinární komise.
Už po prvním zápase řešila FAI údajné rasistické pokřiky izraelských fanoušků na útočníka Adama Idaha. Delegát UEFA ale kvůli procesnímu problému nezahájil protokol, takže k oficiálnímu vyšetřování nedošlo. Izraelská strana mezitím přišla s vlastními výtkami. Kapitán Manor Solomon obvinil irské hráče z nepříjemných výroků během hry, konkrétní slova ale neuvedl. Brankář Daniel Peretz označil gesta při hymně za projev neznalosti. Před odvetou navíc izraelský novinář tvrdil, že izraelští hráči viní Iry z rasistických urážek. Irský tiskový mluvčí to odmítl jako nepravdu.
Ani jedno z těchto obvinění zatím není prokázané. Výsledkem je dvojzápas, po kterém každá strana vypráví jiný příběh. Fotbal v nich hraje vedlejší roli.
Co může trenér a co rozhoduje UEFA
Hallgrímssonova slova mají jasnou hranici, kterou sám pojmenoval: „Není to naše rozhodnutí.“ Trenér nesestavuje los, nepřesouvá zápasy a neurčuje soupeře. Může jen tlumočit, co se děje v kabině, a vyvíjet veřejný tlak. Opatření, která by mohla oba týmy v budoucích soutěžích oddělit, může přijmout jedině UEFA.
Opačná cesta, tedy jednostranné odmítnutí nastoupit, by byla pro svaz drahá. Pravidla Ligy národů UEFA v článku 26 počítají při odmítnutí hrát s kontumací. Hrozí také další disciplinární tresty, v krajním případě vyloučení ze soutěže a ztráta plateb od UEFA. Bojkot by tak zaplatil celý irský fotbal, ne jeden trenér.
Podle nás je proto Hallgrímssonova výzva promyšlenější, než by se mohlo zdát. Netlačí na hráče, aby nenastupovali, a nebere na sebe roli politika. Přesouvá odpovědnost tam, kam podle pravidel patří. Vzkazuje, že pokud UEFA dokáže z bezpečnostních důvodů oddělovat jiné dvojice zemí, má tuto možnost zvážit i tady. Zda to UEFA udělá, zůstává otevřené. Oficiální reakci izraelského svazu na samotný výrok jsme zatím nedohledali.
Mezitím v Oviedu: fotbal, který zůstal fotbalem
Den před zápasem v Srbsku, v sobotu 3. října, hrála česká reprezentace v Oviedu proti mistrům světa. Zápas se vešel do běžného sportovního rámce a Česko ho prohrálo 1:3.
První poločas byl španělskou exhibicí. Střely 13:1, držení míče 71:29 a doteky ve vápně 20:0, jak spočítal Football Club. Lamine Yamal a Rodri poslali domácí do vedení 2:0. Yamala pak trenér o přestávce stáhl spolu s Álexem Baenou. Zranění zdroje neuvádějí. Šlo o řízené šetření sil v programu čtyř zápasů za necelých dvanáct dní.
Po změně stran se hra otočila. Střídající Lukáš Červ a Ryan Naderi spolu s vyšším presinkem znejistili španělskou rozehrávku. V 69. minutě snížil Jiří Sláma po kombinaci Naderiho a Hložka. O deset minut později dostal Naderi míč do sítě po zaváhání Davida Rayi. Řecký sudí Vasilis Fotias ale gól na 2:2 neuznal kvůli faulu Červa na Robina Le Normanda. Podle Football Clubu to faul byl. Krátce nato dostal Ladislav Krejčí druhou žlutou kartu a naděje na vyrovnání zhasla. Pojistku přidal Mikel Merino.
Luis de la Fuente po zápase přiznal, že jeho tým trpěl v pasážích, na které není zvyklý. Střídání podle něj tým připravila o rytmus a plynulost. Ocenil také bývalé kolegy na české lavičce. Santi Denia, první zahraniční trenér v historii české reprezentace, strávil patnáct let ve španělské federaci. Asistent Pablo Amo byl do února 2025 v de la Fuenteho realizačním týmu, který vyhrál Euro 2024. Stát proti nim bylo podle španělského kouče emotivní.
Jedno číslo je potřeba opravit. České zdroje píšou o sérii 41 zápasů Španělska bez porážky. Španělská federace RFEF po zápase cituje de la Fuenteho s číslem 42 oficiálních utkání. Rozdíl vzniká tím, odkud kdo sérii počítá. Na rekordu to nic nemění. Španělsko už v létě po finále mistrovství světa s Argentinou překonalo italských 37 zápasů z let 2018 až 2021.
Česko po třech zápasech skupiny A3 stále čeká na první bod. Druhý poločas proti mistrům světa ale Deniovi dává argument, že tým se pod ním posouvá. Další zkouška přijde v úterý 6. října ve Wembley proti Anglii. Zápas vysílá ČT sport, práva na Ligu národů má v Česku podle UEFA také Sport1 TV.
V Oviedu se po hře řešil zrušený gól a jedna druhá žlutá karta. V Srbsku se řešilo plivnutí, které nikdo neviděl, a hymna, při níž půlka hřiště klopila hlavy. Hallgrímsson po UEFA nežádá lepší výsledky. Chce jen, aby jeho tým příště hrál zápasy, po kterých se mluví hlavně o fotbale.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle