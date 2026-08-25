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Boj se šířením střevní infekce v lázních: nových případů je v Jeseníku minimum

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Hromadným výskytem onemocnění spojeného zejména s průjmem či zvracením v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku se nadále zabývají krajští hygienici. Ti evidují celkem 142 případů, v aktuálním období se již situace stabilizovala. Potíže návštěvníkům lázní pravděpodobně způsobily snadno se šířící noroviry, jejichž prvotní zdroj je problematické určit.
Boj se šířením střevní infekce v lázních: nových případů je v Jeseníku minimum

Boj se šířením střevní infekce v lázních: nových případů je v Jeseníku minimum

Zdroj: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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