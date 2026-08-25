Boj se šířením střevní infekce v lázních: nových případů je v Jeseníku minimum

V závěru uplynulého týdne evidovala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje v jesenických lázních 142 případů trávicích obtíží. Situace se již ale v těchto dnech zklidňuje. „V rámci pravidelného monitoringu byly k 24. srpnu nahlášeny pouze dva nové případy s mírnými klinickými obtížemi, které se projevily během uplynulého víkendu,“ sdělila mluvčí KHS Olomouckého kraje Markéta Koutná.
Oblíbené léčebné a rekreační zařízení na severu Olomouckého kraje muselo zintenzivnit opatření proti šíření nákazy. Předpokládá se, že původcem obtíží jsou noroviry. Ty laboratorní vyšetření prokázaly u dvou nemocných lidí. „Noroviry jsou vysoce nakažlivé a po zavlečení do kolektivu se mohou snadno šířit mezi jednotlivými osobami, a to nejen přímým kontaktem, ale také prostřednictvím kontaminovaných povrchů a předmětů, jako jsou kliky u dveří, tlačítka u výtahu, zábradlí a podobně,“ upozornila mluvčí.
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„Jakmile se noroviry dostanou do většího kolektivu, mohou se velmi snadno šířit z člověka na člověka i prostřednictvím kontaminovaných povrchů a předmětů. Jednotlivé případy pak mohou být výsledkem postupného přenosu mezi osobami a nemusí již souviset s původním zdrojem nákazy. V takové situaci proto nemusí být možné zpětně určit jeden konkrétní zdroj. Zásadní je především přerušit další šíření infekce důsledným dodržováním protiepidemických opatření,“ vysvětlila na webu KHS Olomouckého kraje ředitelka Lenka Pešáková.
Hygienici tak v uplynulých dnech dvakrát prováděli kontroly zaměřené na ověření účinnosti nastavených protiepidemických opatření. „V rámci epidemiologického šetření byly provedeny kontrolní stěry z prostředí stravovacího provozu. Jejich cílem je mimo jiné ověřit účinnost nastavených postupů čištění a dezinfekce,“ doplnila Markéta Koutná s tím, že proběhly i analýzy tří vzorků hotových pokrmů, které ale neprokázaly přítomnost původců alimentárních onemocnění.
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Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. KHS situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejní v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
Představitelé lázní ubezpečují, že provoz všech služeb je ve standardním režimu. „Po zahájeném šetření Krajské hygienické stanice nám byla uložena povinnost provádění speciálních dezinfekcí povrchů na toaletách, v jídelnách a v dalších společných prostorách, informování osob o nutnosti zvýšené četnosti hygieny rukou a monitorování nových případů nákazy. I díky těmto opatřením se podařilo situaci stabilizovat víceméně do normy, již v minulém týdnu byl zaznamenán počet nových případů onemocnění velice nízký, v řádu jednotek případů a v těchto dnech se již blíží nule, tedy běžnému rozšíření v populaci. Šetření KHS není zatím ukončeno, ale s největší pravděpodobností se dle klinických příznaků jednalo o virovou nákazu, střevní chřipku, která se v letních měsících vyskytuje v celé střední Evropě,“ stojí ve vyjádření na webu lázní.