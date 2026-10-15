Boj o život, který skončil hospitalizací: Marek Wollner musel do nemocnice a dnes už se ví skutečný důvod

Marek Wollner musel po tenisovém zápase na jednotku intenzivní péče. Sám už ale popsal, co se v těch minutách dělo.
Novinář Marek Wollner zůstává po rozsáhlém infarktu na JIP, jak nám na In-Lifestyle neuniklo. Jeho stav se ale naštěstí zlepšuje. Nepříjemné bolesti podle jeho slov ustoupily, kapačky už nemá a cítí se prý dobře. Nejzajímavější nám nicméně na této nešťastné události přijde jeho vlastní popis chvílí těsně před tím, než ho odvezla záchranka.
Bolest po sportu si nejdřív nespojil se srdcem
Wollner v neděli hrál na Štvanici tenis se synem Filipem. Po zhruba hodině hry přišla ostrá bolest, která šla přes hrudník a ramena až k loktům a vystřelovala do zad. Na Facebooku pak napsal, že si ji zpočátku vykládal spíš jako problém se zády. Tohle možná zní jako detail, ale je poměrně důležitý. U infarktu se totiž podobné příznaky dost snadno zamění za něco banálnějšího, obzvláště po sportu.
Potíže nicméně stále nemizely. Recepční proto raději zavolala záchrannou službu. Po příjezdu záchranáři natočili EKG a to podle Wollnera ukázalo rozsáhlý infarkt. Následoval převoz do nemocnice a katetrizace přes zápěstí. I později o tom mluvil s černým humorem, který k němu už tak nějak patří. Jenže v tu chvíli šlo hlavně o čas.
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Odborníci připomínají, že mezi typické příznaky infarktu patří tlak nebo bolest na hrudi, bolest vystřelující do paží, zad, krku nebo čelisti, dušnost, nevolnost a studený pot. Informace k rozpoznání akutních stavů zveřejňuje také Národní zdravotnický informační portál. Jenže průběh nemusí být u každého stejný, což je zrádné. Část lidí pak váhá, jestli nejde jen o namožená záda, páteř, únavu nebo zažívání.
Co dělat, když se objeví podobné příznaky
Když přijde silná bolest na hrudi nebo tlak a k tomu bolest vystřeluje do rukou, zad či čelisti, není moc o čem promýšlet. Volá se 155, a to co nejrychleji. Čekat, jestli to samo přejde, je v takové situaci zbytečný hazard. Jak se říká, raději stokrát zbytečně nežli jednou pozdě. Člověk by měl zůstat v klidu, sednout si nebo lehnout a nepokračovat v námaze. Pokud má od lékaře předepsané léky pro podobné případy, má se řídit jeho pokyny.
Wollner dnes sám říká, že bez rychlého zásahu moderní medicíny mohl dopadnout výrazně hůř. Tím se celá věc posouvá mimo běžnou zprávu o známé osobnosti v nemocnici. Aktivní člověk, sport, bolest po výkonu, snaha to nějak vydržet. V takové kombinaci se varovný signál dá přehlédnout bohužel snadno.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Boj o život, který skončil hospitalizací: Marek Wollner prozradil, proč musel do nemocnice byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.