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Bohemilk z Opočna loni utržil rekordní 1,86 miliardy korun

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Mlékárna Bohemilk z Opočna na Rychnovsku vykázala za loňský rok rekordní tržby ve výši 1,86 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 4,2 procenta.…
jogurt mléko

jogurt mléko

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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