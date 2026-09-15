Bohatá sklizeň sladkých malin závisí na správném řezu keřů. Nejvhodnější termín přitom mnoho zahrádkářů vůbec nezná

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Bohatá sklizeň sladkých malin závisí na správném řezu keřů. Nejvhodnější termín přitom mnoho zahrádkářů vůbec neznáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Prořezávání malin je zaměřeno na zlepšení zdraví keřů. Předchází se tak vzniku nebezpečné houbové choroby, kterou je odumírání výhonků.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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