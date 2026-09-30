Boháč nebo chuďas? Michal Nesvadba po 24 letech v Kouzelné školce řekl, kolik bral peněz

Boháč nebo chuďas? Michal Nesvadba po 24 letech v Kouzelné školce řekl, kolik bral penězPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Boháč nebo chuďas? Michal Nesvadba po 24 letech v Kouzelné školce řekl, kolik bral penězZdroj: herminapress
Článek byl publikován 30.09.2026 17:36
Dcera herce Michala Suchánka (61) Berenika Suchánková (29) se nedávno stala maminkou a nyní na Instagramu...
Zdeněk Godla (51) se kvůli natáčení seriálu Oddíl B vrátil do věznice. Sám byl však v osmnácti letech...
Před více než rokem Ulici opustila. A tehdy to pro Anetu Krejčíkovou bylo po dvaceti letech v nekonečném...
Jejich letité nepřátelství je zřejmě minulostí. Simona Krainová (53) a Agáta Hanychová (41) si dlouhé roky...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Ewa Farna vyděsila štáb SuperStar i kata Haberu. Přijela záchranka a lékař rozhodl
- Porod klepe na dveře, Charlotte Štiková ale místo odpočinku nastoupila do autoškoly. „Nechci být na nikom závislá," prozradila
- Jiný by měl dávno problém, Godlovi to nehrozí. Zdroj z ústeckého soudu popsal, kdo a proč seriálovou hvězdu chrání
- „Chvíli vidíte světlo, pak úplnou tmu.“ Heidi Janků popsala akutní operaci oka