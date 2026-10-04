Boeingu se zastaví linka na AH-6i Little Bird. Thajsko dostalo osm strojů s výcvikem a díly za 2,24 miliardy korun

Thajská armáda dosud spoléhala na bitevní vrtulníky AH-1F Cobra, jejichž konstrukce vychází z doby vietnamské války. Americké dokumenty tuto flotilu výslovně označovaly za stárnoucí a uváděly, že čítá pouhých sedm strojů. AH-6i proti nim přináší digitální kokpit a pokročilý misionový počítač, takže thajští piloti přeskakují celou technologickou generaci.
Hellfiry, naváděné rakety i miniguny: co všechno skrývá thajský balík
Boeing kontrakt oznámil v únoru 2022 a jeho hodnota činí 103,7 milionu dolarů. Podle kurzu z konce září 2026 to odpovídá zhruba 2,24 miliardy korun. V částce nejsou jen samotné vrtulníky. Zahrnuje také náhradní díly, výcvikové simulátory, technickou dokumentaci a podpůrné vybavení. Kdo ji vydělí počtem strojů a výsledek prohlásí za cenu jednoho vrtulníku, dostane číslo, které nic neříká.
Druhá částka pochází z americké kongresové notifikace z roku 2019. Ta stanovila strop celého programu Foreign Military Sales na 400 milionů dolarů a započítala do něj veškerou výzbroj, výcvik i dlouhodobou podporu. Obě čísla platí, každé ale popisuje něco jiného. Smlouva udává, co Boeing skutečně podepsal, notifikace určuje, kolik smí program stát nejvýš.
Z výzbroje je zřejmé, k čemu má thajský AH-6i sloužit. Padesát střel AGM-114R Hellfire mu dává možnost ničit obrněné cíle. Dvě stě přesně naváděných raket APKWS umožňuje zasahovat bodové cíle levněji než drahými střelami. Pět set neřízených raket Hydra 70 slouží k plošné palbě. K tomu přibývají kulomety M134 Minigun a GAU-19/B a každý stroj nese elektrooptický a infračervený senzor WESCAM MX-10Di.
O kolik levnější je AH-6i než Apache po přepočtu na jeden stroj
Americká notifikace přiděluje thajským AH-6i lehký útok, ozbrojený průzkum a podporu speciálních sil, mechanizované pěchoty a pohraničních jednotek. Pro takové úkoly by AH-64 Apache byl podle podkladů zbytečně drahý a náročný na logistiku.
Cenový rozdíl se nejlépe měří na dvou dokumentech stejného druhu. Americká agentura DSCA vyčíslila možný jihokorejský nákup 36 kusů AH-64E na 3,5 miliardy dolarů, což vychází na zhruba 97 milionů na jeden stroj. Thajská notifikace se stropem 400 milionů pro osm vrtulníků dává 50 milionů na kus. Po srovnání strop proti stropu tedy AH-6i vychází zhruba na polovinu ceny Apache. Dojem „zlomku ceny“ vzniká teprve tehdy, když se podepsaná smlouva poměřuje s maximální hodnotou cizí notifikace, což jsou dvě různé veličiny.
Boeing na produktové stránce uvádí pro AH-6i maximální cestovní rychlost 233 km/h, dolet kolem 331 kilometrů a vytrvalost 2,1 hodiny. Nejbližší čínský protějšek Harbin Z-19 létá cestovní rychlostí 245 km/h. Jeho dolet 700 kilometrů je přitom víc než dvojnásobný. V doletu tak AH-6i proti přímému konkurentovi ve své třídě citelně ztrácí a obstojí hlavně tam, kde operuje blízko základen, tedy při podpoře pozemních a pohraničních jednotek, pro kterou ho Thajsko kupovalo.
Proč by pozdní objednávka dalších osmi strojů vyšla dráž
Mark Ballew z Boeingu v únoru 2025 pro časopis Aviation Week popsal, co nastane po dokončení thajské série. Ve výrobě vznikne mezera, a pokud hned nepřijde nový zákazník, dodavatelský řetězec se rozpadne. Jeho opětovné sestavení by jednotkovou cenu výrazně zvýšilo, a firma proto počítá s ukončením aktivní výroby.
Technicky lze výrobní linku znovu rozjet. Boeing by ale musel znovu shánět subdodavatele, certifikovat výrobní procesy a obhájit investici, takže by šlo o samostatný, dražší a zdlouhavější projekt. Neoficiálně se mluví o tom, že by Thajsko mohlo objednat dalších osm kusů. Notifikace DSCA ani podepsaná smlouva však zatím neexistují, a dokud nepřijdou, zůstává budoucnost výrobní linky jen v rovině spekulací.
Konec AH-6i zapadá do širšího pohybu v americkém letectvu pozemních sil. Americká armáda v roce 2024 ukončila program průzkumného vrtulníku FARA a otevřeně hovoří o přechodu k bezpilotním systémům. Apache přitom hodlá vyrábět až do třicátých let a ve službě ho plánuje držet až do šedesátých let tohoto století.
Saúdská národní garda ukazuje, jak vypadá servis po konci výroby
Boeing provozovatelům AH-6i nabízí dodávky náhradních dílů na objednávku, logistickou podporu placenou podle dosažené provozuschopnosti, integrovanou péči o celou flotilu a také opravy a modifikace. Thajsko má navíc výcvik zajištěný přímo smlouvou. Jeho piloti trénovali v Mese a na zkušebním polygonu Yuma Proving Ground a kontrakt obsahuje tři trenažéry: desktopový pro piloty, posádkový a virtuální pro údržbu.
Saúdská národní garda převzala své první AH-6 v srpnu 2017 a už teď ukazuje, jak taková podpora funguje v praxi. V dubnu 2026 americká armáda zadala kontrakt za 51,9 milionu dolarů na postprodukční podporu saúdské flotily. Platí do května 2028.