Boeing postavil skutečné stíhačky X-Wing ze Star Wars a nechal je létat. Pak projekt potichu pohřbil a propásl příležitost

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Boeing postavil skutečné stíhačky X-Wing ze Star Wars a nechal je létat. Pak projekt potichu pohřbil a propásl příležitostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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ANALÝZA | Přes 200 zkušebních letů, prosinec 2019 nad floridským parkem a nakonec vitrína v muzeu. Škoda zajímavého projektu.
Letadlo Aircraft X Wing
Zdroj: Picryl
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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