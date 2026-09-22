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Boeing postavil skutečné stíhačky X-Wing ze Star Wars a nechal je létat. Pak projekt potichu pohřbil a propásl příležitost

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ANALÝZA | Přes 200 zkušebních letů, prosinec 2019 nad floridským parkem a nakonec vitrína v muzeu. Škoda zajímavého projektu.
Letadlo Aircraft X Wing

Letadlo Aircraft X Wing

Zdroj: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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