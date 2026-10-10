Bochum zakázala fanouškům synchronizované skákání na tribuně. Jeden z nich na to reagoval komentářem, který baví celý internet

V neděli 11. října ve 13.30 nastoupí Bochum proti Arminii Bielefeld a domácí kotel za brankou bude poprvé fandit s nařízeným klidem v kolenou. Klub zákaz oznámil o čtyři dny dřív. Na Ostkurve ve Vonovia Ruhrstadionu, v blocích N2, O, P a Q, se už nesmí hromadně a rytmicky skákat. Podle společného prohlášení VfL a městské správcovské společnosti nejde o vtip ani o šikanu ultras. Jde o úřední nařízení stavebního dozoru, které klub musí jako nájemce a pořadatel plnit. Alternativa byla podle klubu horší: zavřít celou tribunu a poslat domů až 10 000 lidí.
Tribuna, která unese, ale houpe se
Paradox zní absurdně, dokud se člověk nezačne zajímat o stavební fyziku. Klub v prohlášení výslovně píše, že nosnost východní tribuny je zachována. Město podle stanice WDR dodalo, že tribunám nehrozí zřícení. Proč tedy zákaz?
Protože statická bezpečnost a dynamické chování jsou dvě různé věci. Na začátku sezony 2026/27 nechal klub znovu změřit kmitání částí tribuny určených ke stání. Najatí inženýři zjistili, že při určitých pohybech diváků vznikají silné vibrace. Při synchronizovaném skákání se může objevit takzvaný trampolínový efekt: betonové stupně začnou pružit natolik, že to lidé na tribuně cítí. Klub mluví o „efektu nevolnosti“, tedy o nepříjemném pocitu a nejistotě, zejména u návštěvníků, kteří nejsou na kotel zvyklí.
Jednoduše řečeno: tribuna unese 10 000 stojících lidí. Problém nastane, když se těch 10 000 lidí rozhodne odrazit ve stejný okamžik.
Podle nás je to ten nejdůležitější rozdíl celého příběhu. Stadion je dost bezpečný na to, aby byl plný, ale ne dost tuhý na to, aby snesl choreografii. Pro běžného diváka nepostřehnutelná nuance. Pro kotel otázka identity.
Co se smí a co už ne
Klub zákaz formuluje s úřední pečlivostí: zakázané jsou „společné, synchronizované, rytmické poskakovací a skákavé pohyby“. Tedy typické hopsání při chorálech, kdy se celý sektor zvedá a dopadá do jednoho rytmu. Gólová radost se zákazu týkat nemá. Když míč skončí v síti, může člověk vyletět do vzduchu. Jen ne na povel vedoucího kotle a ne dvě minuty v kuse.
Jak to bude v praxi vypadat, zatím není úplně jasné. VfL slíbil, že postup komunikace a kontroly upřesní v dalších dnech a přímo v den zápasu. WDR už ale popsal eskalační schéma, které by se při porušování spustilo:
- První krok: stadionový rozhlas vyzve fanoušky, aby se skákáním přestali.
- Druhý krok: týmy odejdou do kabin a následuje další výzva.
- Třetí krok: pokud se na Ostkurve skáče dál, hrozí ukončení zápasu.
Individuální tresty pro konkrétní fanoušky klubové prohlášení nerozvádí. Skutečné riziko je kolektivní. Pokud se ukáže, že klub skákání svými opatřeními nezastaví, v krajním případě má přijít kompletní uzavření tribuny. Ruhrstadion má podle oficiálních údajů kapacitu 26 000 diváků, z toho 11 600 míst ke stání. Prakticky celý stojící domácí segment by tak mohl zmizet z hlediště.
Reakce fanoušků jsou podle očekávání rozpačité. WDR mluvil s fanouškem Erenem, podle kterého zákaz bere velkou část stadionového zážitku. Další mluvili o „nesmyslu“ nebo „vtipu“, část ale připustila, že pravidlo má logiku. Komentátor deníku WELT Oliver Müller situaci shrnul pointou, kterou si soupeři mohou s chutí vypůjčit: „Kdo neskáče, ten je ze Schalke!“ Pro klub, jehož fanoušci derby s Gelsenkirchenem nesou v krvi, vtip s jedovatou příchutí.
Magdeburg už to zažil, Praha to změřila
Jako evropský unikát se pravidlo prezentovat nedá a Bochum to ani nedělá. Sám ve svém prohlášení odkazuje na 1. FC Magdeburg. Tam od roku 2016 rytmické skákání rozkmitávalo hlavně severní tribunu a sektor hostů. Následoval zákaz, pak zesílení konstrukce ocelovými nosníky a v říjnu 2019 zatěžkávací zkouška. Po ní se v části severní tribuny smělo zase skákat, jinde na stadionu omezení zůstala. Cesta od zákazu k návratu trvala tři roky.
V dnešní druhé Bundeslize je ale bochumský případ mimořádný. Netýká se okrajového sektoru, ale hlavního domácí kotle v rozběhnuté sezoně a je výslovně svázaný s udržením plné kapacity.
Překvapivě silnou stopu má téma v Česku. Tým Tomáše Plachého z ČVUT v roce 2017 publikoval studii o kmitání tribun na stadionech Sparty a Slavie, která srovnávala chování fanoušků a vibrace, jež vyvolávají. Závěr je obecný a dobře sedí i na Bochum: synchronizovaný pohyb velké skupiny diváků může konstrukci výrazně dynamicky zatížit. V extrémních případech jsou vibrace viditelné, nepříjemné a mohou vyvolat paniku. Nejde tedy o německou kuriozitu, ale o dobře známý jev sportovních staveb.
Přímý český případ zákazu skákání kvůli vibracím se nám dohledat nepodařilo. Nejbližší analogie je Ďolíček, kde Bohemians v říjnu 2022 uzavřeli tribunu C. Důvodem ale byl nebezpečný technický stav části sektoru, ne poskakující fanoušci.
Kdy se zase bude smět skákat
Tady se oficiální informace trochu rozcházejí. Prohlášení k zákazu slibuje, že omezení bude možné zrušit po dokončení plánovaných prací na východní tribuně v roce 2028. Na stránce sanace stadionu ale klub uvádí, že východní tribuna přijde na řadu od prvního čtvrtletí 2028 do prvního čtvrtletí 2029 a celková rekonstrukce skončí v létě 2029.
Pravděpodobné vysvětlení: zákaz se váže na konkrétní úpravy Ostkurve, zatímco stadionový projekt jako celek dobíhá déle. Dá se tedy čekat, že fanoušci budou bez skákání fandit nejméně dvě celé sezony, možná o kus déle.
Sanace slibuje i odměnu za trpělivost. Ostkurve dostane nový vstup pro domácí fanoušky z východní strany, novou plochu před tribunou, víc stánků, víc dámských toalet a upravené rozložení míst k sezení i stání. Kapacita stadionu má vzrůst zhruba na 28 000, pro příznivce VfL to znamená nejméně o 1 350 míst víc.
Kotel bez pružin v sezoně bez pružnosti
Načasování je pro Bochum nepříjemné i sportovně. Po sestupu z Bundesligy se tým trenéra Uweho Röslera drží po šesti kolech na devátém místě se sedmi body a skóre 5:6. Žádný volný pád, ale ani tempo na rychlý návrat. Prohra s Herthou 0:1, výhra v Braunschweigu, porážka s Osnabrückem, výhra v Drážďanech, remíza s Fürthem a prohra v Hannoveru. Pět gólů v šesti zápasech napovídá, že problém je hlavně vpředu.
Mužstvo, které se trápí s produktivitou, přitom domácí kotel potřebuje víc než kdy jindy. Atmosféra ale bez rytmického skákání nezmizí. Chorály, vlajky i gólové oslavy zůstávají. Bude jen méně fyzická a méně pulzující. Podle nás jde o nouzový provozní kompromis, nikoli o útok na fanouškovskou kulturu: klub obětuje jeden prvek, aby zachránil celou tribunu.
Pro Bochum je to mimochodem tribuna s českou historií. V letech 2004 až 2008 tu hráli Vratislav Lokvenc, Filip Trojan, Pavel Drsek, který s klubem v sezoně 2005/06 vyhrál druhou ligu, i brankář Jaroslav Drobný. Ostkurve tehdy skákala bez omezení. Dnešní kádr žádného Čecha nemá.
V neděli proti Bielefeldu se ukáže, jestli deset tisíc lidí zvládne zpívat celých devadesát minut a přitom stát pevně na zemi. Pro kotel je to možná nejtěžší choreografie, jakou kdy nacvičoval: stejný zápal, jen bez odrazu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner